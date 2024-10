'MasterChef Celebrity' vive una noche muy dura con la expulsión de una querida actriz

'MasterChef Celebrity 9' ya tiene a una concursante menos tras una intensa prueba de eliminación en la que los sabores de Cádiz y la improvisación fueron totalmente clave. El equipo azul, formado por Hiba Abouk, Cristina Cifuentes, Inés Hernand, Itziar Miranda y Marina Rivers, perdió la prueba de exteriores. Es por ello que en la eliminación se enfrentaron a la creación de un sofisticado plato de vanguardia con apenas siete minutos para leer y repartir la receta entre todas.

La prueba, centrada en la rapidez mental y la memoria, fue todo un desafío para las concursantes, quienes debían replicar una receta del prestigioso chef Toño Pérez en solo 90 minutos. El mundo del arte sirvió de inspiración en una prueba que también contó con la participación de Jesulín de Ubrique, exaspirante de 'MasterChef Celebrity'. Inés Hernand y Marina Rivers lograron superar el reto con éxito, siendo reconocidas como las mejores, mientras que Cifuentes, Abouk y Miranda recibieron críticas más duras del jurado de 'MasterChef Celebrity'.

Finalmente, Itziar Miranda fue la concursante eliminada. "Me he aturullado y agobiado, pero me lo he pasado muy bien. Era de las que abría la nevera, miraba el táper y pedía comida por pereza de calentarlo", confesó la actriz tras recibir el veredicto.

| RTVE

A pesar de su salida, Itziar Miranda quiso destacar la experiencia vivida en el concurso. "De 'MasterChef' me llevo mucho de cada uno de ellos", afirmó, dedicando emotivas palabras a sus compañeros antes de partir.

"Somos todos muy diferentes, aceptas todo y lo respetas. Pocholo está lleno de vida y tiene ese alma tan hermoso, Hiba es la seguridad, Pitingo es un sabio, y una honestidad, Marina eres listísima y super tierna, Inés la persona más lista que he conocido y super divertida, mi Raulillo que ha sido todo mi apoyo, Francis eres un tío elegante y te adoro, me quedé con ganas de trabajar contigo", reconocía Itziar Miranda dejando a sus compañeros con gran pena por su marcha.

En cuanto a su pronóstico para el ganador de esta edición, Itziar Miranda tiene claro su favorito. La actriz ha apostado el presentador Raúl Gómez, a quien señaló como su apuesta para llevarse el título de 'MasterChef Celebrity'.