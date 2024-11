'MasterChef Celebrity' expulsa por sorpresa a su fichaje estrella en su recta final

En una semana decisiva en 'MasterChef Celebrity', Cristina Cifuentes, Hiba Abouk y Pocholo se enfrentaron a una prueba de repostería que marcó su futuro. Con la semifinal a solo un paso, los tres concursantes tuvieron que esforzarse al máximo para evitar la expulsión en una jornada cargada de tensión.

En este reto, los aspirantes con delantal negro se enfrentaron a un desafío repostero que los llevó a explorar su talento con tres postres: leche frita, flan de huevo y tiramisú. La dificultad añadida fue que estos dulces estaban ocultos bajo campanas, y los concursantes solo descubrieron el postre a elaborar al comenzar su preparación. Además, cada delantal negro tuvo que seleccionar a un compañero de batalla para competir mano a mano, lo que aumentó la presión en el ambiente.

Francis Lorenzo fue el primero en asegurar su continuidad en 'MasterChef Celebrity' tras un duelo con Cristina Cifuentes. El actor demostró su destreza y logró salir victorioso, garantizándose una semana más en la cocina. La política, sin embargo, no tuvo ni un respiro, ya que su segundo duelo la llevó a enfrentarse directamente con Pocholo en la elaboración de la leche frita. En una prueba reñida, Pocholo superó a Cifuentes, asegurando también su permanencia en 'MasterChef Celebrity'.

| RTVE

Por lo tanto, el enfrentamiento final fue entre Hiba Abouk y Cristina Cifuentes, que compitieron en la preparación de un flan de huevo. En este momento, los chefs deliberaron cuidadosamente, evaluando no solo el sabor, sino también la técnica y la resistencia emocional de las participantes.

Finalmente, y tras una difícil decisión, el jurado optó por dejar a Cristina Cifuentes en 'MasterChef Celebrity', destacando su perseverancia y habilidad. Por lo tanto, fue Hiba Abouk quien tuvo que abandonar definitivamente las cocinas.

Con emoción y visiblemente conmovida, Hiba Abouk se despidió de 'MasterChef Celebrity' y de todos sus compañeros: "Es triste abandonar las cocinas porque me lo he pasado superbién. He conocido gente preciosa, y eso es lo que te llevas de la experiencia", expresó con lágrimas en el rostro, antes de dejar el delantal.