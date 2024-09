'MasterChef Celebrity' expulsa a un actor y pone en riesgo a una de sus favoritas

La primera gala de 'MasterChef Celebrity 9' ha dejado momentos de tensión y emoción, culminando con la inesperada expulsión de un actor. El concurso arrancó con un reto en el que los aspirantes debían replicar platos de cocina tradicional del prestigioso chef Francis Paniego. Entre las recetas a elaborar, destacaban croquetas, albóndigas, arroz de caza, guiso de cordero y una tarta de chocolate, entre otros.

Tras la cata, los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera señalaron a cuatro concursantes por su bajo rendimiento, que fueron José Lamuño, Itziar Miranda, Nerea Garmendia y Rubén Ochandiano. Los chefs advirtieron que si no mejoraban, podrían ser los primeros en abandonar el concurso. Los mejores de la prueba fueron Inés Hernand, Cristina Cifuentes, Raúl Gómez, Hiba Abouk y Juan Luis Cano, siendo la actriz la que se llevó el premio de 4.000 euros.

| RTVE

La segunda parte del programa se trasladó al emblemático Castillo de Peralada en el Ampurdán, donde los concursantes participaron en la primera prueba por equipos. Los capitanes fueron José Lamuño y Raúl Gómez, con Hiba Abouk eligiendo los platos para su equipo tras haber ganado el reto anterior. Los aspirantes cocinaron un menú inspirado en la gastronomía local, diseñado por el chef Paco Pérez, para 150 invitados.

El equipo azul, liderado por Raúl Gómez, resultó victorioso, con elogios especiales para Pelayo Díaz. En cambio, el equipo rojo, capitaneado por José Lamuño, tuvo que enfrentarse a la temida prueba de eliminación.

Así ha sido la primera expulsión de 'MasterChef Celebrity 9'

Los concursantes del equipo rojo se enfrentaron a un primer reto donde debían identificar frutas y hortalizas en un huerto con 38 especies. Tras un empate entre Topacio Fresh e Itziar Miranda, fue la argentina quien se libró de cocinar. El resto tuvo que preparar un plato vegetariano bajo la supervisión del chef Jesús Sánchez y María, finalista de 'MasterChef 12'.

Finalmente, tras la cata de los jueces, Juan Luis Cano, Cristina Cifuentes y Nerea Garmendia fueron elogiados por sus preparaciones, mientras que Itziar Miranda y Francis Lorenzo también lograron salvarse. Así, la decisión final se centró en José Lamuño e Inés Hernand.

Con gran suspense, Pepe Rodríguez anunció que el actor sería el primer expulsado de la edición. La noticia generó sorpresa entre los espectadores, especialmente al ver a Inés Hernand, una de las favoritas del público, cerca de la eliminación.

| RTVE

José Lamuño no pudo evitar las lágrimas al despedirse de 'MasterChef Celebrity': "Estoy dolido, me da mucha pena, pero bueno lo acepto y me voy con la conciencia de haberme dejado la piel en este programa. Ha sido una experiencia intensa, enriquecedora y satisfactoria. He aprendido que por muchas ganas que le pongas, las cosas nunca salen como tú piensas, nunca pensé que sería el primer expulsado, pero estoy seguro que en el futuro habrá sido por algo".