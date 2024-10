'Mask Singer' tira la casa por la ventana desenmascarando a una política de izquierdas

'Mask Singer: adivina quién canta' ya tiene a su cuarta máscara desenmascarada: tras Aguacate al inicio de la noche, ha llegado el esperado turno para Patito de Goma. El guessing show de Antena 3 ha emitido una nueva entrega de su cuarta temporada este miércoles 23 de octubre. Una gala que ha mantenido la dinámica del doble desenmascaramiento.

De este modo, en el segundo grupo de la noche se han enfrentado Rinoceronte, Churros y Patito de Goma siendo esta última la desenmascarada. Recordamos que las pistas de palomitas eran: soy la DJ del momento, la que siempre hace vibrar al personal; un patito siempre se viste por los pies; y soy patosa. De este modo, debajo de Patito de Goma se encontraba una política de izquierdas: Manuela Carmena.

Manuela Carmena es una abogada laboralista, magistrada, jueza y política española que fue alcaldesa de Madrid desde junio de 2015 hasta junio de 2019. Anteriormente a su entrada en la política municipal, también ejerció de vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001.

| Atresmedia

"Cuando me dijeron que iba a ir de pato no me importó, porque siempre he sido patito feo porque tenía unas hermanas guapísimas. Me ha encantado estar aquí", decía tras ser desenmascarada. "He podido mantener bien el secreto con la familia porque no me preguntan nada. He dicho que llego tarde y ya, como siempre estoy metida en infinidad de líos", añadía Manuela Carmena en 'Mask Singer'.

Por lo tanto, Javier Calvo y Ana Milán han sumado un nuevo punto al haber acertado ambos el nombre de Manuela Carmena. Por su parte, Javi Ambrossi apostaba por Marisa Paredes, mientras que Alaska lo hacía Natalia Ferviú. Por su parte, Rinoceronte y Churros siguen una semana más en la competición de 'Mask Singer'.

Recordamos que el estreno de la cuarta temporada de 'Mask Singer' lideró en la noche del miércoles. El programa de Arturo Valls logró 1.051.000 espectadores de media y más de 2,6 millones de espectadores únicos y, con un 14,7%, arrasando frente a todos sus rivales. Lideró, asimismo, en todos los públicos, con un 20,9% en jóvenes y un 24,4% en 25-34 años.