'Mask Singer' da la sorpresa desenmascarando a una presentadora estrella como Piña

Gloria Serra ha sido la última desenmascarada de la cuarta edición de 'Mask Singer',siguiendo los pasos de Corazón. El guessing show de Antena 3 ya tiene a su décima máscara desenmascarada: en su quinta entrega ha llegado el esperado turno de Piña. 'Mask Singer: adivina quién canta' ha emitido una nueva entrega de su cuarta temporada este miércoles 20 de noviembre.

De este modo, tras desenmascarar a corazón, mosca, piña y tiburón se han enfrentado al duelo final, siendo la fruta la escogida para ser desenmascarada. Recordamos que las tres pistas eran: Arnold de mi vida, que quieres que te diga, esta piña está colada por ti; recogí el premio a la fruta más saludable del año; y nunca he estado fuera del mercado laboral. De este modo, debajo de la máscara de piña se encontraba Gloria Serra.

"Cuando me llamaron dije que no, porque pensaba que diría "ah" y me pillarían. Luego me pasaron el repertorio y no podía decir que no, me lo he pasado... Yo además soy bailonga. Quería hacer la antigloria Serra. Me lo he pasado muy bien y, sobre todo, escuchándoos, era todo una locura", explicaba la desenmascarada en 'Mask Singer'.

| Atresmedia

En esta ocasión, ninguno de los investigadores se acercó en acertar a Gloria Serra. Las apuestas de la última gala fueron Martina Klein por Javier Ambrossi, Clara Chia por Javier Calvo, Leticia Dolera de Ana Milán, Gloria Estefan por Alaska y Penélope Cruz de Pilar Rubio.

Recordamos que 'Mask Singer: adivina quién canta' ya ha desvelado a otras ocho máscaras en las galas anteriores. Carl Lewis (Panda), Ana Obregón (Palomitas), José Luis Rodríguez ‘El Puma’ (Aguacate), Manuela Carmena (Patita de goma), María José Campanario (Oveja), Miguel Ángel Revilla (Brócoli), Bárbara Rey (Troll) y David Hasselhoff (Hipopótamo) tuvieron que quitarse la máscara en las primeras galas.

Recordamos que la cuarta edición de 'Mask Singer' ha liderado de manera absoluta la noche de los miércoles con un 13,7% de cuota media.