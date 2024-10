'Mask Singer' da la gran sorpresa desenmascarando a un cantante con Premio Grammy

'Mask Singer: adivina quién canta' ya tiene a su tercera máscara desenmascarada: tras Panda y Palomitas en la primera gala, ahora ha llegado el esperado turno de Aguacate. El guessing show de Antena 3 ha emitido una nueva entrega de su cuarta temporada este miércoles 23 de octubre. Una gala que ha mantenido la dinámica del doble desenmascaramiento.

De este modo, en el primer grupo de la noche se han enfrentado Hipopótamo, Helado y Aguacate siendo esta última la desenmascarada. Recordamos que las pistas de palomitas eran: quien tiene un colega tiene un tesoro, mi fama es internacional y todo cuanto soy se lo debo a mi Virgen de Guadalupe. De este modo, debajo de Aguacate se encontraba un gran artista internacional: José Luis Rodríguez González, el Puma.

José Luis Rodríguez González, también conocido como el Puma, es un cantante, actor, presentador de televisión, empresario y productor musical venezolano. Algunas de sus canciones más reconocidas son "Pavo Real", "Dueño de Nada" o "Culpable Soy Yo". Además, en 2019 consiguió un Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical.

| Atresmedia

"Ha sido una experiencia maravillosa, que me siento rarísimo. Gracias a ustedes que no me reconocieron", decía inicialmente El Puma tras ser desenmascarado con la ayuda de Arturo Valls. Además, también aprovechaba para agradecer a todo el equipo de 'Mask Singer' y a la gran producción.

Por lo tanto, ninguno de los investigadores han conseguido acertar al invitado. Javi Calvo apostaba por Juanpa Zurita, Javi Ambrossi por Nacho Cano, Alaska por Iván Sánchez y Ana Milán por Carlos Rivera. Por su parte, Hipopótamo y Helado siguen una semana más en la competición, recibiendo a dos nuevas máscaras en las próximas dos semanas que vuelvan a aparecer en el juego.

Recordamos que el estreno de la cuarta temporada de 'Mask Singer' lideró en la noche del miércoles. El programa de Arturo Valls logró 1.051.000 espectadores de media y más de 2,6 millones de espectadores únicos y, con un 14,7%, arrasando frente a todos sus rivales. Lideró, asimismo, en todos los públicos, con un 20,9% en jóvenes y un 24,4% en 25-34 años.