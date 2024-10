'Mask Singer' da la gran sorpresa desenmascarando a una antigua investigadora

'Mask Singer: adivina quién canta' ya tiene a su segunda máscara desenmascarada: después de Panda ha llegado el turno de Palomitas. El guessing show de Antena 3 ha dado el pistoletazo de salida a su cuarta temporada este miércoles 16 de octubre. Una edición que ha arrancado con dos desenmascaramientos.

De este modo, en el segundo grupo se han enfrentado Tiburón, Corazón y Palomitas, siendo esta última la desenmascarada. Recordamos que las pistas de palomitas eran: en cualquier competición siempre se nos cogía a dos manos; ya tengo tachado de mi lista el sueño americano; y lo que me gusta un buen oro… Sin embargo, el público no ha tenido tiempo para votar, ya que Javi Calvo ha pulsado el delatador de 'Mask Singer'.

"Es un sueño que tú estés aquí. Te quiero, te adoro y te reconocería hasta debajo del agua", le decía Javi Ambrossi, antes de dejar que Javi Calvo pulsase el delatador.

| Atresmedia

"La voz es inconfundible. Dice que el sueño americano ya lo ha cumplido porque es nuestra estrella internacional. Una mujer que ha hecho el equipo A. Ha sido una gran investigadora de la temporada anterior y de hecho menciona el oro porque ganó los prismáticos de oro. ¡Debajo de Palomitas está la gran Ana Obregón!", decía Javi Calvo.

De este modo, Palomita se quitaba la máscara y efectivamente era la actriz: "Estoy emocionadísima. Me ha costado estar ahí sin hablar como soy yo. He llorado de la emoción de no poder bailar, porque tengo una gran ciática y anoche estaba en urgencias", desvelaba Ana Obregón

Por lo tanto, automáticamente Corazón y Tiburón siguen en la competición y las volveremos a ver con nuevas pistas y actuaciones en dos semanas. La próxima semana será el turno para el grupo B, donde conoceremos a seis nuevas máscaras.

Después de arrasar con sus dos primeras temporadas, la tercera edición de 'Mask Singer' fue líder absoluto con una media del 17,1% de share. Un resultado con el que mejoró incluso los datos de su anterior temporada. El espacio de Antena 3 logró una media de 1.571.000 seguidores y 3.756.000 espectadores únicos cada noche.