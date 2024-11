Marta Riesco deja KO a María Patiño y dice lo que muchos piensan por 'Ni que fuéramos'

'Ni que fuéramos' recuperó la esencia de 'Sálvame'. El pasado miércoles 13 de noviembre, todo saltó por los aires entre Víctor Sandoval y Marta Riesco. De tal magnitud fue el conflicto que incluso Marta Riesco se ha atrevido a echarle en cara a María Patiño sus palabras.

Las redes ardieron ante el gran enganchón vivido entre Marta Riesco y Víctor Sandoval. Los dos colaboradores se enzarzaron en una acalorada (y bochornosa) discusión que terminó con graves acusaciones. La polémica actitud del colaborador provocó que su compañera pidiera explicaciones a la dirección del programa.

"Por mujeres como tú, muchos hombres tienen problemas", soltaba Víctor Sandoval, ganándose grandes críticas entre los seguidores de 'Ni que fuéramos'. María Patiño, aun sin estar presente, ha utilizado su cuenta de X para mandar un mensaje.

"Banalizar palabras como agresividad, banalizar la justificación del maltrato y las enfermedades mentales me produce rechazo", expuso María Patiño. A Marta Riesco no le hizo ninguna gracia esta declaración de intenciones. La reportera de 'Ni que fuéramos' aprovechó para asestarle un duro golpe a la presentadora cuestionando su profesionalidad.

Marta Riesco respondió al tweet de María Patiño dejando caer que no estaban siendo del todo justos con ella. "Madre mía, al final tendré yo la culpa. A mí me produce rechazo que no condenéis lo que hizo ayer vuestro amigo solo por ser vuestro amigo", denunció la reportera.

Sin embargo, no quedó ahí la queja de Marta Riesco, ya que le dedicó otro mensaje a la presentadora de 'Ni que fuéramos'. "Que la presentadora diga esto, solo porque soy yo la que le faltó el respeto, y su amigo el que dijo y actuó así, dice mucho de cómo me siento. ¡Qué diferencia si hubiese sido al revés o a otra persona!", sentenciaba.

La respuesta de María Patiño fue inmediata. "Querida, conmigo no hay juegos perversos, besos", le contestó la presentadora de 'Ni que fuéramos'. Unas palabras que enfurecieron todavía más a Marta Riesco.

"Querida, pues tu opinión es muy diferente a la de la cúpula y a la de la cadena respecto a lo que ocurrió ayer. Los juegos perversos se ve que van conmigo, querida", soltó la reportera, harta de la situación.