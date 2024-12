Marisa Martín Blázquez estalla en 'Vamos a ver' por lo que dice Paloma Barrientos

La familia Cristo ha vuelto al foco mediático. Tras la entrevista de Bárbara Rey en el plató de 'De Viernes' del pasado lunes 23 de diciembre, todos andan detrás de la reacción de Ángel Cristo JR. Un tema que ha enfrentado a Marisa Martín Blázquez con Paloma Barrientos en 'Vamos a ver'.

El club social de 'Vamos a ver' se vio salpicado por esta polémica, ante las diferencias de las dos colaboradoras. Mientras que Paloma Barrientos sostiene que Ángel Cristo JR nunca hizo las fotos de su madre con el Rey Juan Carlos I, Marisa Martín Blázquez asegura lo contrario.

"Esas grabaciones las tiene Ángel porque se las dieron determinadas personas y no hay más, él no las hizo", apostillaba Paloma Barrientos. Marisa Martín Blázquez no tardó en saltar. "Paloma, pero también está hablando Bárbara de que las mejores fotos se las quedó ella y no es verdad", le contestó la colaboradora.

| Mediaset

Paloma Barrientos, que comenzó a enfadarse, se encargó de hacerle ver que estaba equivocada. "No las hizo él, ¿por qué creemos una cosa y la contraria no?", insistía la colaboradora de 'Vamos a ver'. Marisa Martín Blázquez recordó que "esto no es una cuestión de fe, es uma cuestión de que estemos informados".

Ante esta acusación, Paloma Barrientos se alteró preguntándole si "los demás no estamos informados". Su compañera de 'Vamos a ver' le volvió a dejar claro que no estaba en lo cierto. "A lo mejor yo estoy más informada de lo que puedas estar tú al respecto de esto", apostilló Marisa Martín Blázquez.

El enfrentamiento entre las dos colaboradoras de 'Vamos a ver' se volvió más tenso."Llevo un montón de años trabajando en esta historia", pronunciaba Marisa Martín Blázquez, defendiéndose, llevándose el tema a lo personal. Paloma Barrientos tampoco estaba dispuesta a ceder en este conflicto por tener la razón.

Así pues, Paloma Barrientos terminó con la discusión soltándole que "ya sé que tú lo sabes todo". Unas palabras que enfadaron a su compañera, porque sabía perfectamente que seguía en las mismas. "Que no es cuestión de creer, Paloma, que no es una cuestión de fe, es una cuestión de que sé de lo que estoy hablando al 100%", aseguró Marisa Martín Blázquez.