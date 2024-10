Mario Vaquerizo reaparece en 'El Hormiguero' desde el hospital con un grave pronóstico

El pasado 20 de octubre, Mario Vaquerizo sufrió un grave accidente durante un concierto de Las Nancys Rubias que le ha dejado serias secuelas al haber caído desde el escenario. A pesar del fuerte golpe, el cantante, que fue colaborador de 'El Hormiguero' durante varias temporadas, conectó por videollamada con Pablo Motos. Tras una primera llamada con Ana Rosa Quintana tras haber recibido el alta, ahora ha conectado con Antena 3 desde el hospital hablar sobre su estado de salud.

De este modo, Mario Vaquerizo comenzó la charla visiblemente agradecido, consciente de la gravedad de lo ocurrido: "Me podría haber quedado muerto o paralítico. Ha sido un susto muy muy muy grande, pero yo tengo un ángel de la guarda y muchos amigos que estáis pendientes de mí", confesó en 'El Hormiguero'.

Sin embargo, el accidente ha dejado secuelas significativas en su visión, aunque eso no le ha quitado el sentido del humor: "Es como si os estuviera viendo en sistema braille. El accidente me ha afectado mucho a la visión y no tengo visión clara. El traumatismo y la contusión han sido tan fuertes que me han afectado a los dos ojos".

| Instagram, @mariovaquerizooficial

Los médicos, según explicó, le han dado un "pronóstico reservado" en cuanto a la recuperación total de su vista, pues aunque el nervio óptico no ha sido cortado, sí ha sufrido daño e inflamación. "Esta inflamación es la que me impide ver con nitidez", indicó. Mario Vaquerizo añadió que su visión actual es como "si estuviese de colocón" y describió su experiencia visual como ver "colores flúor, helechos de colores y dinosaurios chiquititos".

Aparte de los problemas de visión, el cantante tiene fracturadas varias vértebras y lumbares y debe llevar el cuello completamente inmovilizado. Sin embargo, comentó que el dolor era controlable y que ese día no necesitó tomar analgésicos potentes: "No sufrí un pico de dolor muy duro".

Con su característico sentido del humor, Mario Vaquerizo aseguró que se está tomando su recuperación con paciencia. "Aquí las cosas de palacio van despacio, pero con sentido del humor todo va a ir mejor", dijo en 'El Hormiguero'.Pablo Motos lo animó, comentando que tras el accidente, Mario Vaquerizo se ha convertido en una verdadera "leyenda".