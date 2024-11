Marina Sabadell explota por lo que llega a presenciar en 'Valle Salvaje'

Irene, personaje de 'Valle Salvaje', está agobiada por el exceso de atención de Mercedes y lo paga con ella. Este viernes 22 de noviembre, a las 18:30h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Gaspar pidió a Matilde que dejase de presionar a Irene. Mercedes habló con Domingo para que pudiese apoyar su boda con José Luis, ya que sabía que era de las pocas personas a las que escuchó el duque. Alejo y Luisa tenían maneras diferentes de ver las relaciones entre señores y criadas.

Además, Gaspar le propuso a Irene fugarse a la mínima oportunidad, ella aceptó. Julio pidió a Victoria que le ayudase con Adriana, mientras Alejo le propuso a Luisa ser el padre de su hijo. Gaspar le dijo a Matilde que Irene le haría caso y abortaría.

Atanasio se reencontró con su madre, que no parecía enferma. Domingo se permitió el lujo de despreciar a José Luis. Finalmente, Victoria se enfrentó a Adriana, amenazándola con no ver más a sus hermanos si no atendía a sus obligaciones con Julio.

| RTVE

Cabe destacar que el estreno de la serie 'Valle Salvaje' logró más de 2,6 millones de espectadores únicos. El capítulo tuvo en prime time una media de casi 800.000 espectadores y 9,1% de cuota de pantalla, antes de su llegada a las tardes.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Isabel trata de sonsacar a un inaccesible Sol y la mujer acaba registrando su maletín, donde encuentra algo que la alarma. Raimunda insiste en negar las sospechas de Atanasio sobre quién es su padre. Irene, agobiada por el exceso de atención de Mercedes, lo paga con ella.

Decepción de Adriana con Victoria, y la contraataca aprovechando la complicidad de Mercedes. Julio le propone un negocio a su padre, pero José Luis lo humilla imponiendo, por primera vez, contar con la opinión de Rafael. El duque se presenta ante Victoria para comunicarle su decisión sobre la boda con Mercedes. Al regresar de su viaje, Rafael se encuentra con un Julio hundido.