Marieta Díaz da un giro de 180º a su vida con su nuevo proyecto tras 'Supervivientes'

Este es su año, Marieta Díaz saltó a la fama gracias a 'La isla de las tentaciones', donde se convirtió en todo un descubrimiento televisivo. Más tarde, la ilicitana participó en 'Supervivientes', quedando en un buen tercer puesto. No obstante, ahora mismo, Marieta Díaz se encuentra inmersa en un nuevo proyecto que la tiene muy ilusionada.

Hace tan solo un par de meses, la exsuperviviente reconocía haber encontrado el amor. Tras su travesía por los Cayos Cochinos, Marieta Díaz volvía a España, donde acabó conociendo a Suso Álvarez, con el que mantiene una relación de casi meses tres. Además, no queda ahí el enamoramiento de ella, ya que en sus planes podría estar casarse con el colaborador.

Ahora bien, la ilicitana se ha confesado en la plataforma de Telecinco, MTMAD, donde ha hablado de sus nuevos caminos alejada de la televisión. Marieta Díaz sorprendió a todos sus seguidores contando que se metía en el mundo de los negocios. Un negocio familiar "de pura raza" en el que se venderán artículos de todo tipo, desde jamones hasta joyas, pasando también por ropa.

| MTMAD

Esta idea de negocio no viene de ahora, sino de antes de participar en el reality de supervivencia. Se trataba de un proyecto que había consultado con su familia para más adelante. "Yo soy la jefa y la que paga", confesaba dejando claro que el momento ya ha llegado.

No obstante, no por vender mucho esto quiere decir que venda de menos calidad. La exsuperviviente ha recalcado que la ropa está "hecha a mano y diseñada al gusto". Por otra parte, de la joyería también se ha mojado, adelantando que es de gran calidad y que "quería producto español".

Por si fuera poco, la influencer no se cierra puertas, dejándole un hueco a la alimentación. Además de ropa y joyas, Marieta Díaz venderá vino y jamones, resaltando lo mucho que adora la cultura de su país. "No hay nada más español", reconocía emocionada.

Además, reveló que no había recibido ayuda económica de ningún posible socio. "No he financiado nada, lo estoy poniendo todo yo a tocateja", compartía con sus seguidores la influencer.