María del Monte da un giro de 180º por lo que llega a decir que Isa Pantoja no espera

El acercamiento entre Isa Pantoja y María del Monte ya es un hecho. Sin embargo, la artista se ha vuelto a pronunciar con unas declaraciones que no le gustarán nada a la joven. Este cambio de postura llega en un momento delicado para la hija de la tonadillera.

Isa Pantoja está viviendo uno de los momentos más agridulces de toda su vida. La hija de Isabel Pantoja debería estar feliz y alegrarse por su segundo embarazo. Aun así, continúa anclada al pasadoreviviendo todos y cada uno de los trágicos episodios que le marcaron por completo.

Casi una semana después de su segunda entrevista en 'De Viernes', siguen hablando rostros conocidos relacionados con el clan Pantoja. Europa Press ha conseguido, en exclusiva, unas declaraciones de María del Monte que supondrían un jarro de agua fría para Isa Pantoja. La joven nunca ha escondido el cariño que le tiene a la artista.

| Mediaset

"Tú sabes que yo no voy a hablar de estas cosas aquí. Todo lo que tenía que decir ya está dicho", comenzaba la artista cuando le preguntaron por Isa Pantoja. María del Monte aprovechó para dejar claro que su tema con la hija de la tonadillera "quedó zanjado".

La tía de Antonio Tejado se mostró muy tajante con la prensa, dispuesta a no articular ninguna palabra más relacionada con Isa Pantoja. "Lo que no voy a hacer es todos los días decir algo, cansa, y no me gustan este tipo de cosas. Soy de otra manera, ni mejor ni peor", comunicaba María del Monte justificando que no quisiera hablar más de ese tema.

"Es mi manera de pensar y así llevo haciéndolo desde toda mi vida. Que hay cosas que hay que tener que son tuyas, y son de una y ya está", sentenciaba la artista. A su vez, aprovechó para pronunciar unas palabras sobre María Teresa Campos, por su medalla de las Bellas Artes a título póstumo.

"Más que merecido, a una persona con una trayectoria extensa, intachable y extraordinaria. Fue pionera, las mujeres le debemos mucho a María Teresa", confesaba la artista.