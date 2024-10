Mar Montoro frena 'Fiesta' para increpar a la dirección por lo que se ve en directo

Este domingo 20 de octubre, 'Fiesta' abordó el conflicto que ha surgido tras el anuncio de que Leire Martínez deja de ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh. Para ofrecer su perspectiva, contaron con la presencia de Mar Montoro, locutora musical y amiga cercana de la cantante.

Mar Montoro no tardó en expresar su descontento con la situación, calificando lo ocurrido como una injusticia para Leire Martínez, que ha sido la voz de la banda durante 17 años. "Defendiendo un puesto en un grupo que no es fácil porque ya era un grupo consolidado y hay que ser muy valiente para hacerlo", afirmó.

Durante el debate, Mar Montoro no dudó en reivindicar el papel de Leire Martínez, señalando que, pese a las comparaciones, considera que la exvocalista merece ser reconocida por sus años de trabajo. "Habrá quien diga quien lo ha hecho mejor o peor, yo conozco a La Oreja de Van Gogh desde que nació y no tengo nada en contra ni de Amaia, ni de los chicos de la banda. Y hay mucha gente que dice La Oreja era la de Amaia, yo lo siento mucho, pero para mí después de tantos años ese título se lo tenemos que dar a Leire", declaró Mar Montoro en 'Fiesta'.

Emma García, sin embargo, aportó su propia reflexión, mostrando admiración por el talento de Leire, aunque sin dejar de asociar el grupo con su antigua vocalista, Amaia Montero. "Pienso que Leire tiene una voz impresionante y lo ha demostrado a lo largo de todos estos 17 años, pero el grupo decidió una voz muy parecida a la que tenía Amaia. Eso le ha hecho no llegar a tener realmente su sitio y decir soy Leire, que lo es", comentó la presentadora.

El debate también incluyó la discusión sobre un posible enfrentamiento entre Leire y Amaia, algo que Mar Montoro rechazó tajantemente. "En este país nos encanta meter mierda, siempre hemos llamado de todo a Amaia y ahora pobrecita y cuando la queremos. Vamos a ser justos, Amaia es una grandísima cantante y profesional y yo me alegro de que esté recuperada y vuelva a la escena musical", afirmó Mar Montoro en 'Fiesta'.

Además, en un momento del programa, Mar Montoro criticó sin pudor un rótulo mostrado en pantalla que sugería que Leire Martínez había dicho que no conocía a Amaia. "He visto un rótulo que decía que Leire había dicho que no conocía a Amaia y que no tenía relación. Por favor, vamos a dejar de mentir",increpaba la invitada a la dirección de 'Fiesta'.

"El otro día salió Leire explicando que ella no tiene ningún problema con Amaia. Es verdad que no tienen relación, pero jolines yo tengo amigas a las que no veo y las quiero muchísimo. Ellas no han sido amigas pero tienen una relación cordial y se respetan profundamente", aclaró Mar Montoro.

Sin embargo, Emma García también comentó el rótulo de 'Fiesta': "Otra cosa es que no sean amigas, que estoy viendo ahí el rótulo. El otro día cuando le preguntan a Leire dice que no la conoce, que no tiene relación, pero dejó claro su apoyo y era un momento muy complicado para ella. Yo la vi muy bien, en su sitio y sin ningún rencor", puntualizó la presentadora.

Finalmente, Mar Montoro hizo un llamamiento a los medios para que manejen con responsabilidad la información que publican. "Vamos a dejar hablar a los que tienen que hablar, vamos a dejar de inventar y mientras tanto los periodistas musicales vamos a informar, pero tratando de no hacer daño. Vende más el dolor, pero vamos a intentar ser sensatos y pensar que detrás de todo esto hay personas", concluyó.