Manuel Turizo pone entre las cuerdas a David Broncano en 'La Revuelta' por su economía

Ya es una realidad que 'La Revuelta' está en boca de todos. Los artistas internacionales están empezando a ver viable dejar las particulares hormigas de Pablo Motos para entrar en el teatro de David Broncano. Sin embargo, esto se le ha vuelto en su contra al presentador de 'La Revuelta', tras invitar a Manuel Turizo y este ponerle entre las cuerdas.

Aunque, actualmente, estén enfrentados los dos presentadores por las audiencias, en su día tenían buena relación. David Broncano visitó en 2018 'El Hormiguero' y, una vez allí, el presentador de Antena 3 decidió darle de su propia medicina preguntándole por su patrimonio.

El antes presentador de 'La Resistencia' respondió, en ese momento, que "menos de 600.000 y más de 500.000 euros". Ocho años más tarde, una segunda entrevista no sería del todo posible por el rifirrafe que mantienen los dos, pero sí que hay oportunidad para que David Broncano pueda volver a responder. Y así se lo propuso Manuel Turizo: intentar que le desvelara cuánto dinero tenía en el banco.

| La Revuelta

David Broncano trató al artista colombiano como al resto de invitados, por lo que el cantante no se libraría de responder a la pregunta del dinero. De todas formas, Manuel Turizo supo desviar la pregunta devolviéndosela al presentador.

"A ti siempre te ha ido bien, pero ahora te está yendo mejor con tu contrato nuevo. Quiero que digas a cámara cuánto dinero tienes tú en la cuenta", le insistió el colombiano, consiguiendo aplausos del público. El presentador de 'La Revuelta' no supo cómo reaccionar y, antes de decir algo por lo que le pudieran echar la bronca, decidió negarse a responder.

"No puedo, pero el beneficio anual de la empresa se puede mirar", reconoció David Broncano, intentando no desvelar cuánto cobra él por presentar. Además, añadió que no le va nada mal. "Estoy ganando un dinero desde hace tiempo y estoy contento", confirmaba el cómico.

El programa respaldó a David Broncano utilizando los rótulos para hacer humor del tema. "Escribiríamos aquí cuánto dinero tiene David en la cuenta, pero los rótulos no tienen caracteres suficientes", redactó un miembro del equipo de 'La Revuelta' con tal de salvar del aprieto al presentador.