Manu Pascual vive su tarde más complicada en 'Pasapalabra': casi cae eliminado

'Pasapalabra' ha vivido otro emocionante duelo de su temporada actual. Manu Pascual y Alberto Rodríguez, el físico zamorano que desbancó a Nacho Mangut, protagonizaron un enfrentamiento intenso en El Rosco de Antena 3. Con esta actuación, Alberto Rodríguez confirmó su habilidad en la última prueba de 'Pasapalabra', dejando claro que es un competidor de altura.

Antes de enfrentarse en El Rosco, Manu Pascual tuvo que superar una difícil silla azul frente a Teresa, la aspirante del lunes, 11 de noviembre. Tras superar esta etapa, el joven no dudó en elogiar a Alberto Rodríguez: "No llevo sombrero, pero me lo quitaría, de verdad. Alberto es un crack de La silla azul pero absoluto y, además, una persona excelente".

A lo largo de la emisión de 'Pasapalabra', los concursantes se midieron en las icónicas pruebas junto a los invitados famosos de esta entrega. Se trata de Pastora Soler y Cristóbal Soria en el equipo azul, y Elsa Anka y Martín Fiz en el equipo naranja. Los dos competidores lucharon una vez más por conseguir el ansiado bote del concurso, que ya acumula la impresionante cifra de 844.000 euros.

| Atresmedia

Alberto Rodríguez fue el primero en iniciar El Rosco, logrando 19 aciertos en su primera vuelta, exactamente los mismos que consiguió Manu. Por lo tanto, se quedaron ambos a solo seis palabras de completar la prueba final. Sin embargo, ambos cometieron un error en sus respectivos roscos, lo que les impidió llevarse el bote.

En las siguientes rondas, Manu Pascual logró sumar un acierto adicional y Alberto Rodríguez dos más. Ante esta situación, el físico decidió plantarse y dejar correr el tiempo, obligando a Manu Pascual a jugar de seguido. A falta de 10 segundos para que la cuenta regresiva llegara a cero, el madrileño logró acertar una palabra más, empatando y asegurándose la permanencia, librándose así de la silla azul en el próximo programa de 'Pasapalabra'.

Recordamos que, durante el mes de octubre, 'Pasapalabra' con un 16,4% de share y 1.573.000 televidentes, sumó otro mes de liderazgo en la tarde. El concurso de Roberto Leal en Antena 3 de nuevo consiguió gran distancia de su competidor, 'Reacción en Cadena', estando a 5,9 puntos. Además, 'Pasapalabra' logró más de 3,3 millones de espectadores únicos de media