Manolo Sarria desvela el motivo de salud que le había apartado de 'Atrápame si puedes'

Manolo Sarria volvió a 'Atrápame si puedes' el lunes 11 de noviembre, tras una larga y esperada ausencia que mantuvo a sus seguidores en vilo. Desde el 16 de septiembre, Antonio Garrido asumió el rol de presentador del concurso de Canal Sur. Una sustitución inesperada, pero que desde el principio se dijo que era tan solo temporal.

"Manolo lleva 4 años ininterrumpidos aquí, al pie del cañón, y el hombre también se merecía unas vacaciones. Cortitas, tampoco van a ser muchas, no vaya a ser que se acostumbre y no vuelva por el programa", comentó entonces Antonio Garrido.

Sin embargo, la reaparición de Manolo Sarria tuvo un sabor muy distinto, ya que el humorista aprovechó el momento para aclarar las razones de su ausencia, que nada tuvieron que ver con unas vacaciones. A su entrada al plató de 'Atrápame si puedes', visiblemente emocionado, saludó a todos los espectadores: "Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal estáis? ¡Aquí estamos de nuevo, reaparición!".

| Canal Sur

"Antes de comenzar el programa me gustaría decir muchísimas cosas. Tengo hasta una carta escrita a puño y letra de una persona mayor que me ha escrito, preguntándome qué me pasaba", confesó Manolo Sarria. El presentador mostró el aprecio que ha recibido de sus seguidores a lo largo de su carrera y, en especial, en este último tiempo.

Manolo Sarria explicó que su retirada temporal se debió a un problema de salud, aunque sin entrar en detalles, aclaró que ya está recuperado y listo para volver. "He estado con unos problemillas de salud, pero ya está todo resuelto. Estoy perfecto gracias a Dios y a mi cautivo, que nos tiene aquí siempre empujándonos. He estado pachucho, como todo el mundo nos ponemos, pero también nos recuperamos y aquí estamos de nuevo", expresó con gratitud y optimismo.

Además de dirigirse al público, Manolo Sarria quiso dedicar unas palabras especiales a Antonio Garrido. "También me gustaría darle las gracias, de corazón, a mi amigo Antonio Garrido, que ha dejado el listón del programa superalto. Ahora me toca a mí, por lo menos, igualarlo", concluyó el humorista.