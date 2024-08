Maite Galdeano suplica perdón a Sofía Suescun: sus palabras en 'De Viernes'

Tras semanas de rumores, ya hemos escuchado la versión de Maite Galdeano sobre su conflicto con su hija. La madre de Sofía Suescun se sentó en el plató de 'De Viernes' en un tono conciliador y con ganas de poder solucionar los problemas. Entre otros temas, también explicó su versión sobre el día que saltó la valla de casa de Sofía Suescun.

"Con este tiempo de tanta soledad me siento castigada. Lo hice público porque llevaba varios días fuera y no me decían nada, Cristian me decía que me quedase en la playa para siempre. Me dio el arrebato y empecé a grabar un vídeo y otro vídeo como una llamada de socorro, una llamada de atención", decía Maite Galdeano en el inicio de la entrevista.

Además, también explicó el motivo que provocó el conflicto: "El verdadero detonante que no se ha contado todo es que le hace llorar. Entra en la finca, le dice cuidado con el perro, entra sin cuidado y tengo que cazar al perro, él entra recriminándome, diciendo que está harto de mí. Cuando llega a la habitación le digo a Sofía que no quiero ver aquí ni a su hermano, ni a su novio. Kiko Jiménez se enfadó bastante, que era útil y tenía que estar, se va y ella rompe a llorar".

| Mediaset

"Yo le dije que no me parecía normal que le haga llorar y se repita en el tiempo. A lo mejor he pecado de dar mi opinión, he sido meticona en un tema que no me compete. La casa es de Sofía, pero muchos años hemos vivido de Sofía y es una normalización que hemos hecho las dos de vivir así", añadía Maite Galdeano en 'De Viernes'.

Además, no ha dudado en pedir perdón: "Reconozco que he metido la pata, no debería haberme metido en la relación de los dos, pero por mi forma de ser y carácter lo he hecho, pero yo lo rectifico. Ella nunca me ha dicho nada contra Kiko Jiménez, es una opinión mía sobre lo que veo. Es una opinión protectora mía, no es por ir contra Kiko o por la pareja que sea".

Por otro lado, también ha hablado de los polémicos audios en los que le decía a Cristian Suescun, su hijo, que acabase con la vida de Kiko Jiménez. "Me da vergüenza escuchar eso, pero no recuerdo si era al principio o cuando ya había saltado todo. Me da mucha pena que me graben y me da vergüenza ajena que me graben, pero me da vergüenza ajena", explicaba.

"Yo quería hacer las paces, pero Cristian no me hacía caso. Me encontré a dos abogadas que me dijeron que era mi casa, porque estaba empadronada y con mis enseres dentro. Como no me iba el mando me salté la vaya, pero yo fui en buena sintonía, que me daba pena a mi misma llorando. Sofía miente porque sí que me vio y fue Kiko quien gritaba socorro socorro. Volví a saltar la valla y llamé a la policía", concluía Maite Galdeano sobre su versión sobre lo que ocurrió esa noche.