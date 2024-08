Maite Galdeano revela el comentario machista de Kiko contra Sofía que la hizo estallar

Maite Galdeano ya se ha sentado en el plató de 'De Viernes' para contar su verdad sobre todo el conflicto con su propia hija. Sofía Suescun acudió una semana antes al programa de Telecinco para desvelar el infierno que ha vivido durante todos estos años con su madre. Sin embargo, ahora, Maite Galdeano ha acudido a 'De Viernes' para desvelar nuevos episodios que no dejarían en buen lugar a Kiko Jiménez.

"Siento mucha pena y tristeza, me siento mal por si he hecho algo mal. De la entrevista espero que Sofía me escuche, me oiga y que me llame. Después de todo lo que he escuchado entiendo que la puedo agobiar, porque por dar amor y cariño he podido ser una madre demasiado intensa. Me he podido meter en la relación, pero siempre desde el amor de madre", decía en su llegada al plató de 'De Viernes'.

No obstante, ha desvelado un episodio que la habría hecho estallar: "Hay que remontarse a cuando Sofía se va a 'Supervivientes', que faltan dos días nada más para coger el avión. Viene Kiko Jiménez al portero y le digo que cuidado con los perros que salen, pero él se queda en la puerta quieto". Esto habría provocado que uno de los perros casi se escapase, lo que provoca un gran enfado en Maite Galdeano.

| Mediaset

"Entra de malas formas hasta la habitación de la Sofía Suescun, voy yo detrás y le digo: el día que te vayas al 'All Stars' le digo que no quiero ver en casa ni a su novio ni a su hermano. Me doy la vuelta, Kiko Jiménez ya no estaba y Sofía empieza a llorar. Un tío que quiere a la chica nunca jamás la hace llorar", añade Maite Galdeano.

Además, también ha hablado de su viaje a 'Supervivientes': "Se aprovechó en Honduras para meterle la mierda más grande sobre su madre, enseñarle el mensaje que le envié".

Por otro lado, también ha desvelado otro episodio que dejaría muy mal parado a Kiko Jiménez: Al día siguiente vienen a casa, en 'De Viernes' la chupipandi a comentar", añade Maite Galdeano, en una entrevista en la que Logan Sampedro bromeó con su affair. "Se levanta Kiko enrabietado contra Sofía y le dice '¿Tu para que has ido ahí? ¿No te das cuenta de que has quedado como la puta de España?'. Yo me levanté del sofá y le dije que ya le valía".