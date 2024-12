El Maestro Joao frena en seco a Telecinco tras una publicación de su pasado

Nuevo revés para el Maestro Joao. Uno de los videntes más famosos de la televisión se ha rebotado contra Telecinco, tras una inofensiva publicación. El colaborador de televisión aprovechó sus redes sociales para mostrar su enfado ante este supuesto ataque.

Telecinco publicó en su cuenta de X un artículo sobre la predicción del Maestro Joao para la Lotería del Niño. Lo que menos se habrían esperado es el monumental enfado del vidente tras la foto que eligieron para la noticia. Una imagen con la que no se sintió nada representado el colaborador.

"Si queréis una foto más fea y más antigua solo tenéis que pedírmela, gracias", publicaba el Maestro Joao en su cuenta de X respondiendo a la polémica imagen. El vidente, que ha fichado recientemente por 'Bake Off', está cuidando su imagen. Algo a lo que le daría muchísima importancia, tras reconocer en 'Bailando como puedas' que se sometería a una transición.

| Mediaset

El vidente reconoció en el programa de baile que siempre se había sentido una mujer y que se llamaría Benita en honor a su madre. Al parecer, todavía no hay ninguna información extra sobre si se está sometiendo a un tratamiento. Pero, lo evidente es que, físicamente, le está dando más importancia que nunca a su imagen.

Lo último que se conoce sobre su transición fueron sus rotundas declaraciones en 'Baila como puedas'. "He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quién soy, es algo muy meditado y muy sentido, estoy muy seguro.Llevo dentro de mí el alma de una mujer y así es como me siento, no voy a deshacer nada de mi historia", confesaba.

Además, dejando a un lado el sonado reproche por su antigua imagen, lo cierto es que el vidente había predicho el número ganador en la Lotería del Niño. "Os voy a dar el número que intuyo que saldrá y el ritual para lo que potenciéis y activéis", adelantaba. Según contaba, el número ganador de la Lotería del Niño sería el 09509.