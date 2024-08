La madre de Adara ataca a Sofía Suescun donde más le duele tras su conflicto con Maite

El clan Galdeano se ha convertido en las últimas horas en la gran protagonista de todos los programas de televisión tras un cisma familiar. Hace 24 horas, Maite Galdeano publicó unos stories donde desvelaba que Sofía Suescun la había echado de casa, señalando a Kiko Jiménez como el gran culpable de la separación familiar. En medio de la polémica, Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, no ha dudado en clavar una estocada a Sofía Suescun.

"Este ser no se quiere ni a él mismo ni a mi hija, él quiere el entorno de mi hija, Ronalda y la mierda. Está perjudicando muchísimo su salud mental porque mi hija está anulada mentalmente y sola. Es un tío frío, calculador, sin empatía. Ya lo verás y me darás la razón cuando te haya jodido muy bien. Recuerda que Rocio Carrasco contó una historia, pues esa historia la tienes tú encima, cariño", eran algunas de las duras declaraciones que decía Maite Galdeano.

Por su parte, Sofía Suescun reaccionaba en sus redes sociales: "Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites".

"Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal, en 'Supervivientes', donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte", añadía Sofía Suescun.

| Redes sociales

En cuanto a Kiko Jiménez, también se sentaba en 'Fiesta' a hablar del tema: "No es un momento concreto, viene pasando desde hace tiempo. Todos hemos sido partícipes en televisión de como ha sido relación entre madre e hija y también la de Maite con cualquier de sus yernos, no solo yo. Es un tema muy delicado y no para tratar como un culebrón cualquiera, porque hay que ponerlo en temas de profesionales".

En medio de este cisma en el clan Galdeano, Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, no ha dudado en dar su opinión en redes sociales. "Creo que Sofía es la que pierde más en esta historia, no se dan cuenta que esto la perjudica para su Instagram y las marcas", comentaba en X, antes llamado Twitter. Por lo tanto, Elena Rodríguez ha dado a Sofía Suescun donde más le duele, insinuando que tras la polémica se quedará sin trabajo como influencer.

Como no, las críticas no han tardado en llegar a Elena Rodríguez: "Preocúpate por las 0 unidades de marcas que recibe tu hija anda", escribía el usuario @rafalozzz. "¡Preocúpate por la relación de tu hija con su padre en vez de meter tus narices en lo que no te importa!", eran también las palabras de @lorebicho. "Hay que ser bajuna, de verdad si tan felices sois centraros en vuestra vida", añadía @sofiaaamaia, entre otros muchos comentarios.