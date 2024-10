Lydia Lozano suelta el bombazo y revela la colaboradora de 'Sálvame' que la traicionó

Lydia Lozano está de actualidad más que nunca. Sus memorias han reabierto capítulos que parecían estar cerrados, desvelando enemistades que ni el público conocía. La última que ha revelado es la de una antigua colaboradora de 'Sálvame', con la que seguiría el conflicto abierto.

'La Venganza de la llorona' narra la vida de la periodista, una vida marcada por muchos escándalos con compañeros de profesión. Lydia Lozano ha contado cómo rompió relación con una antigua colaboradora de 'Sálvame', a la que consideraba amiga.

Según El Confi TV, la colaboradora que decepcionó Lydia Lozano fue ni más ni menos que Rosa Benito. La excuñada de "la más grande" traicionó a la periodista, después de esta haberle brindado su mano y la otra haberle fallado. Así lo contaba en exclusiva a El Confidencial, tras preguntarle por la relación que mantenía con sus compañeros de 'Sálvame'.

"He sido muy amiga de Rosa Benito, pero por lo de 'Mañaneros' me empezó a poner a parir y no entendí que no me llamara", comunicaba la periodista. "Ni me dijera si algo le había molestado", proseguía indignada la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

Lydia Lozano continuó contando el cómo se tomó esta reacción por parte de Rosa Benito. "Esto no se lo he contado a nadie, pero es que ahora soy yo la que no quiere saber nada de ella. Me pareció fatal que Rosa me hablase así", expresaba firme la periodista.

"En su momento, por defenderla, me cayó una demanda de Fidel Albiac. Esas cosas duelen mucho. He dado mucho la cara por Rosa porque hemos estado ahí pegadas en las sillas de 'Sálvame' un montón de años", confesaba.

Así pues, la colaboradora concluyó avisando de lo que haría si se la encuentra. "No quiero saber nada más de ella, si me la encuentro en cualquier sitio, miro para otro lado y no la saludo. Cuando sabe perfectamente todo lo que he hecho por ella, que hasta me demandaron", reclamaba dolida Lydia Lozano.

El episodio de 'Mañaneros' se produjo hace un año, debido a unas palabras de la periodista que no le sentaron nada bien a la exmujer de Amador Mohedano. "Rosa ha contado mil veces que cuando entraba en el camerino se la veía mal, que vomitaba, que Chiquetete la llevaba cogida", soltaba la colaboradora.

La respuesta de Rosa Benito no se hizo esperar. "Espero que desmienta la gran mentira que has dicho, Chiquetete no estuvo en la gala, mentirosa. Así son las informaciones que tú das, si tienes la verdad espero que lleves pruebas, si no, nos veremos las caras", avisaba la tertuliana.