Lydia Lozano sentencia a Terelu Campos por lo que cuenta de su actitud en 'Mañaneros'

La relación entre las Campos y el universo 'Sálvame' está rota. Ni Carmen Borrego ni Terelu Campos quieren saber nada de sus antiguos compañeros de programa. A su vez, Lydia Lozano ha aprovechado para contar los polémicos desplantes que ha recibido por parte de la madre de Alejandra Rubio.

La colaboradora de 'Ni que fuéramos' se ha sentado en el pódcast de Arnau Martínez, 'Chico de revista', dispuesta a romper su silencio. De hecho, no ha sido la única del universo 'Sálvame' que se ha sentado recientemente en un pódcast. 'Querido Hater' invitó a Belén Esteban al pódcast de Malbert, donde "la Patrona" tuvo unas comentadas palabras hacia Paz Padilla.

Volviendo a Lydia Lozano, la periodista confesaba sentirse dolida con las hermanas Campos, después de sus continuos desprecios. "Yo a Terelu nunca le he importado en la vida. Ni le han gustado mis opiniones, ni nada", confesaba la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

Sin embargo, no habló únicamente de su experiencia como compañeras en 'Sálvame', sino que la amplió a su etapa trabajando juntas en La 1. "En 'Mañaneros' tenemos un chat todos, los de política, los de sucesos, todos. Se despidió de todos uno a uno y a mí no me dijo nada", desvelaba la periodista, bastante decepcionada con Terelu Campos.

A Lydia Lozano no le parece mal que la madre de Alejandra Rubio haya preferido trabajar en 'De Viernes' a 'Mañaneros'. Lo que le parece fatal es que tenga la desfachatez de ni siquiera dirigirse a sus antiguos compañeros con los que ha compartido tantas intensas tardes en Telecinco.

"Si es que yo ya lo dije en Netflix abiertamente, que parecía una loca cuando iba a la iglesia evangelista esa", añadía la periodista sobre el paso de ambas por Netflix. Lydia Lozano volvió a tocar el tema de 'Mañaneros', para añadir varios detalles que nadie conoce sobre Terelu Campos.

"Cuando llegaba, estaba seria; cuando llegaba a plató, sonreía, es que Terelu es así", proseguía la colaboradora de 'Mañaneros'. Arnau Martínez aprovechó para preguntarle si "¿ya no le abren el paquete de jamón o se lo siguen abriendo?", algo que ha sorprendido a muchos. Lydia Lozano le respondió negándoselo mientras afirmaba que "ahí tenemos sándwiches y ella no comía".