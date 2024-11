Lydia Lozano deja KO a Santi Acosta y Bea Archidona por lo que dice de 'De Viernes'

Lydia Lozano vuelve a hablar de Telecinco. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha lanzado unas polémicas declaraciones que no gustarían nada en su anterior casa. De hecho, los más afectados por sus palabras serían Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La periodista sigue con la promoción de 'La venganza de la llorona', su primer libro en el que repasa toda su trayectoria. Sus dos últimos años han supuesto un punto de inflexión en la colaboradora de televisión. De hecho, continúa dolida por el mal final que les dieron en el que fue su hogar durante tantos años.

Lydia Lozano ha aprovechado para visitar el podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín, 'Estirando el chicle'. Una vez allí, no ha habido quien parara a la colaboradora. Las presentadoras del podcast alucinaron con las sorprendentes revelaciones de la periodista.

| RTVE

Para empezar, comenzó hablando de sus originales técnicas para conseguir información a toda costa. Una de ellas fue acudir al ginecólogo de Isabel Preysler, haciéndole creer al doctor que se lo había recomendado la socialité. "Esto yo nunca lo he contado", confesaba la periodista, muerta de vergüenza.

Yo por una exclusiva he hecho de todo, a partir de ahí empecé a hacerle guardia", proseguía la colaboradora de televisión. A su vez, las cómicas se mostraron muy interesadas con el clan Campos, algo a lo que la periodista no tuvo ningún reparo en responder. Lydia Lozano confesó sentir "pena" por cómo acabó su relación con Carmen Borrego, mientras que con Terelu Campos fue completamente distinta.

"Terelu nunca me echó cuentas, levantaba el dedo y nunca le importaba mi opinión. Casualidad que siempre nos íbamos a publi cuando hablaba yo. Creo que la pinchaba ella: 'Vámonos a publi, que habla Lydia'", desvelaba la periodista, sorprendiendo a las cómicas.

| Mediaset

En cuanto su parecer sobre la nueva Telecinco, la colaboradora de 'Ni que fuéramos' lo tuvo bastante claro. "En tele están pagando una barbaridad, en 'De Viernes' pagan mucho.Por eso me duele tanto que solamente se hable de 'Sálvame',nos quitaron también el 'Deluxe' y el 'Deluxe' lo hacíamos por dos duros", denunciaba.

Además, aprovechó para asestar un duro golpe contra los presentadores de 'De Viernes'. "No tiene el mismo mérito pagar mucho a un invitado y hacer un 17 de audiencia. Nosotros con muy poquito dinero hacíamos mucha audiencia, y lo siento, pero sobre todo era mucho más entretenido", condenó Lydia Lozano.

Sin embargo, no se olvidó de mencionar a Fabricantes Studio, productora de 'Ni que fuéramos'. "Hay que ser fiel a la gente que te ha dado curro, estoy con la gente con la que me fui a Netflix. Cuando me preguntan por cuánto pagan, digo 'pues para pagar cuatro plataformas y el móvil'", soltaba Lydia Lozano.