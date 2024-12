Los Mozos de Arousa desvelan cuándo romperán definitivamente su relación con Telecinco

Los Mozos de Arousa han vuelto a hablar. Los gallegos más carismáticos de 'Reacción en cadena' continúan en la polémica, tras su actual relación con Telecinco. De hecho, han aprovechado para desvelar cuándo dejarán de formar parte del canal que les vio nacer.

El pasado 25 de noviembre, los gallegos se despidieron de 'Reacción en cadena'. Aquel programa, presentado por Ion Aramendi, les acompañó durante un año y medio. Sin embargo, después de tanto tiempo, la relación entre los exconcursantes y la cadena se torció cuando aparecieron las Campanadas.

Por ello, los Mozos de Arousa han vuelto a pronunciarse, sacando de dudas a sus seguidores, acerca de cuándo termina su vinculación a Telecinco. "Tenemos contrato hasta el 25 de febrero, aún tenemos las manos atadas, porque no podemos participar en otros concursos de televisión. De hecho, tuvieron que pedir permiso desde Land Rober para poder estar allí", confesaba Borjamina en una entrevista para La voz de Galicia.

| Mediaset

Los míticos concursantes de 'Reacción en cadena' todavía se encuentran a la espera de cobrar el codiciado bote que ganaron. "Tienen de plazo hasta el 25 de febrero, y lo normal es que lo agoten. Pueden abonar el premio unos días antes, pero ya depende de ellos, de su departamento económico", desvelaba Raúl Santamaría.

Los Mozos de Arousa han vuelto a recordar que "se podría haber gestionado todo mucho mejor". Aun así, han asegurado no tener ningún tipo de rencor, apostando por "pasar página". Al parecer, el asunto de las Campanadas ya estaría olvidado para los gallegos, ahora lo que más les preocupa es Hacienda.

Raúl Santamaría manifestó hace unos días su descontento por el alto porcentaje que se llevaba Hacienda de su bote en 'Reacción en cadena'. De hecho, lo ha vuelto a hacer, dejando claro que, tras el 47% que se lleva Hacienda, ganarán 460.000€ aproximadamente cada uno.

"Es una muy buena cantidad, que no la gana nadie en un año y medio con un trabajo normal, pero tampoco podemos dejar de trabajar. Todo el mundo piensa que tenemos un millón para cada uno, pero no es así. Te permite independizarte, vivir más tranquilo, pero no te quita de trabajar ni mucho menos", apostillaba Raúl Santamaría.