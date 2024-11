Los Mozos de Arousa anuncian el por qué todavía no pueden hablar de Telecinco

Los Mozos de Arousa han dado el último campanazo del año. Mediaset tomó la decisión de prescindir de los concursantes de 'Reacción en cadena' para las campanadas 2024-2025 de Telecinco. Sin embargo, los gallegos no se han callado ante este cambio de planes, Borjamina ha roto su silencio en sus redes sociales.

La andadura de los Mozos de Arousa por 'Reacción en cadena' llegará a su fin el próximo lunes 25 de noviembre. Los gallegos pondrán el broche final a su permanencia en el concurso presentado por Ion Aramendi. Un final bastante controvertido que se ha visto envuelto por la polémica de sus supuestas campanadas en Telecinco.

Borjamina se ha visto obligado a pronunciar en X unas palabras acerca de la sonada polémica con Telecinco. "Se han reído de nosotros y nos han mentido en nuestra cara para hacer cosas que no queríamos hacer", confesaba el gallego.

| Mediaset

Mediaset nunca confirmó la apuesta por los Mozos de Arousa para sus campanadas en Telecinco. Sin embargo, Algo Pasa TV se hizo eco de la noticia y no dudó en comunicarla a través de su cuenta de Instagram. Borjamina ha corroborado esta información con toda una declaración de intenciones.

"Y esto no es ninguna rabieta por no dar las campanadas, que estaba más que asumido los últimos días", insistía Borjamina. A su vez, ha desvelado en redes sociales el por qué todavía no pueden hablar de la polémica ante sus canceladas campanadas en Telecinco.

"No puedo soltar todo de una porque aún no hemos cerrado la etapa, no porque no quiera", aseguraba Borjamina en su cuenta de X. El gallego avanzaba que tendría mucho más que decir sobre su frustrado fichaje para despedir el año en Telecinco. Aun así, esas palabras tendrán que esperar, hasta que terminen su etapa en Telecinco con 'Reacción en cadena'.

Borjamina ha sido el único de los tres Mozos de Arousa que se ha pronunciado ante esta polémica. Ni Raúl Santamaría ni Bruno Vila han dado declaraciones sobre este controvertido tema que les ha salpicado de golpe. A partir del próximo lunes, último día de los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena', todo cambiará para los gallegos.