Los imprescindibles requisitos que debe tener la cita de una soltera de 'First Dates'

El restaurante más romántico de la televisión continúa presentando solteros con el fin de que dejen de estarlo. Muchos de ellos acuden con un claro prototipo. De hecho, la mayoría se desilusionan al ver que su cita de 'First Dates' no es tal y como se la habían imaginado.

Tatiana se presentó a 'First Dates' con el objetivo de enamorarse perdidamente de alguien. La soltera es una productora audiovisual que vive en Madrid, que pretende que la traten como a una "reina". Sin embargo, acudió con un prototipo bastante definido, negándose a sentarse con un hombre que no fuera así.

"Busco a alguien que me dé amor profundo, que me dé una amistad, que haya lealtad, que haya compatibilidad. Tengo un patrón, que es que me gustan los pringados", confesaba Tatiana en 'First Dates'. La soltera se sinceró con Carlos Sobera admitiendo que le gustan mucho los "pringados".

"Para mí, un chico pringado no es lo que piensa la gente, es solamente su apariencia. El típico así como delgaducho, que a veces lleva gafas o ese tipo de estándar de pringado, ese es el que me gusta a mí. Pero, no que sea personalmente pringado", proseguía Tatiana, con grandes esperanzas en que 'First Dates' no le fallara.

| Mediaset

La cita de Tatiana fue Alberto, un metre de Girona que se ve como un hombre sin complicaciones para ligar. Carlos Sobera, al verlo, le preguntó si se consideraba pringado. La respuesta del soltero no dejó indiferente a su cita de 'First Dates'.

"Yo no me considero pringado. Soy muy espabilado para la edad que tengo, todo el mundo me lo dice. Estoy muy orgulloso de como soy", exponía Alberto sincerándose con su cita.

"He llegado a salir con más pringados aún, pero me ha parecido un chico muy educado, con las cosas claras, muy centrado en la vida. No me ha parecido pringado para nada y eso me ha gustado mucho de él", confesaba la soltera en el confesionario de 'First Dates'.

Al verse y compartir unas palabras, ambos se vieron bastante cómodos durante su cita. "Mis padres quieren algo así, que sea responsable, yo misma se lo presentaré a mis padres sin problema. Me ha parecido atractivo", soltaba la soltera a las cámaras de 'First Dates'.

Los dos solteros llegaron a la decisión final de 'First Dates' con las ideas claras. "A mí sí me gustaría tener una segunda cita con Tatiana porque me has parecido una persona de la que poder tener algo de verdad", le dedicaba Alberto. La soltera, por su parte, también quiso tener una segunda cita con el metre de Girona.