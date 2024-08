Lolita Flores cae al suelo en 'TardeAR' tras la muerte de su amiga Caritina Goyanes

Una inesperada y desgarradora noticia conmocionó el plató de 'TardeAR' este lunes. Durante la emisión en directo, el programa informaba sobre la repentina muerte de Caritina Goyanes, hija de Cari Lapique, a los 46 años. El impacto fue evidente, sobre todo en Lolita Flores, quien no pudo contener su dolor al enterarse de la triste noticia en pleno programa.

El anuncio se produjo mientras el programa discutía otros temas. Ana Rosa Quintana interrumpió el programa para conectar la redacción de 'TardeAR', que tenía una información de última hora que ninguno en plató conocía. "Ana Rosa, una información que nos acaba de llegar desgraciadamente, Caritina Goyanes ha fallecido", anunció Ulzurrun, provocando un visible sobresalto en la presentadora y un murmullo de asombro en el plató.

El redactor continuó, añadiendo que esta trágica noticia llegaba apenas semanas después de la muerte de Carlos Goyanes, el padre de Caritina, el pasado 8 de agosto. "Es una información que estamos recabando y de la que tenemos pocos datos", añadió.

Mientras Ulzurrun informaba que Caritina Goyanes podría haber sufrido un infarto mientras dormía, las cámaras captaron el momento en que Lolita Flores se levantaba de su asiento, visiblemente afectada, intentando mantenerse en pie apoyándose en la pared. El dolor y la conmoción eran evidentes en su rostro.

"Lolita, Lolita vete tranquila", le dijo Ana Rosa Quitana al percatarse del estado de la colaboradora estaba a punto de derrumbarse. "Lolita siento haberte dado esta información en directo", se disculpó el reportero. Ana Rosa, visiblemente afectada, se acercó para consolarla, asegurándole: "Lolita yo no sabía nada".

Incapaz de asimilar la noticia, Lolita se sentó en las escaleras del plató, sumida en un profundo dolor. Ana Rosa Quintana pidió a sus compañeros de producción que evitaran enfocar a Lolita en ese momento tan delicado. "Dejarlo, déjalo, salte, salte", solicitó, dando espacio para que Lolita pudiera procesar la noticia y contactara con la familia.

La conmoción en el plató era palpable. "Lolita se ha quedado en shock evidentemente", comentó Beatriz Archidona, mientras Ana Rosa Quintana intentaba poner en palabras la magnitud de la tragedia.

"A mí esto me ha dejado helada porque he estado con Cari hace muy poquitos días. Coincidí con Cari, con su hermana Miriam y con Carlos Goyanes en un espectáculo de flamenco y estaban allí los tres tranquilamente. A los tres días me entero de que ha fallecido Carlos de un infarto. Luego vi a Cari con Miriam en casa de otra amiga y estaba destrozada. Esto es terrible, que tu marido fallezca, que tenía problemas de corazón, pero que ahora tu hija, que tenía niños... esto destroza una familia", relató Ana Rosa, reflejando el impacto que la noticia había causado entre sus allegados.