Lolita desaparece de 'TardeAR' y ahora desvela los verdaderos motivos de su ausencia

Lolita Flores, colaboradora habitual en la tertulia VIP de 'TardeAR', ha estado ausente en las últimas emisiones del programa. Además de su participación en Telecinco, la artista también es protagonista de la obra de teatro "Poncia", con la que lleva de gira desde 2023. Sin embargo, Lolita lores se ha visto obligada a suspender tanto su labor en televisión como en el teatro debido a una afección de salud.

Lolita Flores hizo público el motivo de su ausencia a través de sus redes sociales, donde compartió el parte médico que detalla su situación actual. "Vuelvo a poner esta foto porque estoy triste, muy triste, de no poder hacer Poncia en Villena y en Elche por traqueo bronquitis vírica que me deja inflamada toda la garganta y con tos de perro. Ya estoy en buenas manos, y me voy a curar para poder seguir con este regalo que la vida me ha dado, mi profesión y el cariño y admiración de la gente", comunicó la artista.

| Mediaset

Además, la actriz expresó su pesar por tener que cancelar sus compromisos profesionales y prometió volver cuando su estado de salud se lo permita. "Esta Poncia no podrá ir esta vez, pero iré en algún momento si Elche y Villena así lo quieren. Gracias y mil perdones, pero una es humana, aunque a veces no lo parezca, pues sí lo soy".

"Gracias por todo a @pentacionespectaculos @cimarroj y los teatros a los que no he podido acudir. A todos mis compañeros, y sobre todo a toda esa gente que tenía su entrada no saben cómo lo siento", concluyó Lolita en su comunicado.

De este modo, la ausencia de Lolita Flores en 'TardeAR' y en su gira teatral responde a este bache de salud. Esto le impide no solo continuar con sus funciones de "Poncia" en Elche y Villena, sino también acudir a su habitual espacio en la tertulia del programa de Ana Rosa Quintana. Sin embargo, como ella misma ha comunicado, recuperará todas sus actividades profesionales en las próximas semanas, una vez está recuperada.