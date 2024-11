Lo que ocurre con una soltera obliga a 'First Dates' a paralizar y censurar una cita

Los solteros de 'First Dates' son una auténtica lotería. Unos visitan el programa con un claro objetivo de encontrar pareja, mientras que otros prefieren hacerlo por vivir la experiencia. La polémica presencia de Wat3rmami obligó a la dirección del programa a tomar una decisión.

Aunque ella confesó sentirse bastante nerviosa, cualquiera lo diría nada más verla. "Qué cuerpecito llevas, si soy yo más grande que tú", le soltó la soltera a Carlos Sobera al entrar por la puerta de 'First Dates'. Sin duda, su entrada fue de todo menos disimulada.

Wat3rmami le reconoció al presentador que es una mujer a la que le gusta hacerse notar, asegurando que lo conseguirá esa noche. Aun así, admitió ser una persona que no tiene suerte en el amor, sumado a que ni siquiera sabe que quiere. "Nunca he tenido la oportunidad de llevarme una ostra a la boca", le contaba entre risas a Carlos Sobera.

| Mediaset

Sin embargo, lo que provocó que el equipo de 'First Dates' tuviera que intervenir es el poco reparo que tuvo Wat3rmami a la hora de exhibir sus pechos. La dirección del programa tuvo que censurar durante todo el programa los pechos de la soltera. Algo que incluso le reprochó su cita.

Por otro lado, llegó Agnes: una coctelera, tatuadora y "lunática" que se presentaba a 'First Dates' para encontrar a alguien que la entendiera. La cita no salió como pensaban ni para la una ni para la otra. Wat3rmami no paraba de hacer comentarios sexuales que incomodaban a su cita, provocando que Agnes se desilusionara.

El hecho de que Wat3rmami hablara con la boca llena o enseñara constantemente los pechos espantó por completo a Agnes. La artista y la tatuadora terminaron la cita batiéndose en una batalla de almohadas. "Es mi primera fiesta de pijamas y casi la dejo como la niña de 'El Exorcista'", bromeaba Wat3rmami.

La surrealista cita estaba llegando a su fin con un resultado de lo más previsible. Pese a que conectaron desde un principio,las numerosas "redlfags" de Wat3rmami le pesaron a Agnes, consiguiendo que rechazara a su cita. Ambas pasaron una divertida noche que se quedará en el restaurante de 'First Dates', sin posibilidad de una segunda cita.