Lo que cuenta Marta Belmonte da un giro de 180º a su futuro en 'Sueños de Libertad'

Las tramas siguen avanzando en 'Sueños de Libertad' y cada vez hay más intensidad en algunas relaciones. La última en adelantar algunos detalles del futuro de la serie ha sido Marta Belmonte. La actriz, que interpreta a Marta de la Reina, ha hablado de su relación con algunos personajes, como su futuro con Fina.

Y es que la aparición de Santiago en 'Sueños de Libertad' podría marcar un antes y un después en la relación entre Fina y Marta. "El amor perdura y seguimos, pero van a venir otros nuevos obstáculos y si van a tener que ver con lo que nos diferencia, con la diversidad sexual que vivimos en este entorno. Vamos a estar expuestas, va a haber peligro... Más que alejarnos la una de la otra, nos vamos a sentir amenazadas por el exterior", ha explicado Marta Belmonte.

Además, ha adelantado cómo vivirá Damián, personaje de Nancho Novo en 'Sueños de Libertad' está relación: "Creo que es un tema de etimología. Una cosa es que no le haga gracia o no pueda llegar a entenderlo o prefiriese que no sucediese, pero creo que, por lo que vais a ver en los próximos capítulos, como él decide apoyar o no lo que nos va a ir pasando a partir de ahora a Fina y a mí".

| Atresmedia

"Con este mundo exterior que nos va a agredir, veremos como nos va a defender o no. Hay un punto en el que va a aceptar que Fina es mi mujer, le guste o no, que es otro tema, pero tiene que aceptar que su hija es así y esas son las circunstancias. Creo que para un hombre como Damián de la Reina y en esa época ya es bastante viaje", añadía Marta Belmonte.

También ha hablado de las escenas de su personaje con el de Dani Tatay: "Me gustan mucho las escenas con Andrés, porque solos, con mi hermano, tengo pocas. De golpe nos apoyamos, nos contamos todo lo que estamos viviendo y no nos contamos en el día a día. Mi drama con Begoña, mi drama con Fina, y son muy bonitas. Son muy cortas, pero de 'no me cuentes más, te quiero hermano, te quiero hermana, y te apoyo'".

| Atresmedia

"Si con un hermano va muy bien, con otro va muy mal. Ya se ha visto en emisión que hemos llegado a las manos, una escena bonita, porque es no de los compañeros que más me divierto. Pero con él todo mal, porque no hay por donde cogerlo, porque por muy hermano que sea, hemos cruzado un límite en el que no hay nada que hacer", concluía, al hablar de Alain Hernández.