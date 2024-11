Lo ocurrido con Victor Sandoval en 'Ni que fuéramos' obliga a Ten a pedir disculpas

El plató de 'Ni que fuéramos' vivió un tenso enfrentamiento al debatir sobre los 16 artistas elegidos para el Benidorm Fest. Víctor Sandoval y Marta Riesco protagonizaron un intercambio acalorado, que culminó con la salida en directo del colaborador. Antes de abandonar el plató lanzó una fuerte acusación contra Marta Riesco que provocó una fuerte reacción en el programa.

Todo comenzó cuando Juanma Fernández cuestionó las habilidades vocales de Víctor Sandoval. Esto desató la ira del colaborador, que empezó a dirigirse de forma hostil tanto hacia Fernández como hacia su compañera Marta Riesco. Sandoval, vestido de faraón, apuntó a Riesco con un palo y le dijo: "Tú te callas".

La respuesta de Marta Riesco fue contundente:"Al final el palito ese te lo vas a comer tú". El enfrentamiento fue en aumento, y la situación se tornó más complicada cuando Marta Riesco cuestionó la actitud agresiva de su compañero: "¿Pero por qué eres tan agresivo?". Victor Sandoval replicó: "¿Que yo soy agresivo? Por mujeres como tú, muchos hombres tienen problemas".

| Canal Quickie

Esta frase indignó al resto de los presentes. Javier de Hoyos, presentador suplente, intervino inmediatamente para condenar la afirmación de Sandoval: "Eso no. Marta, te pido por favor que no te vayas, porque no compartimos para nada lo que ha dicho". La joven, visiblemente afectada, amagó con dejar el plató, afirmando: "O se va Víctor o dejo el programa".

A partir de ahí, ambos se cruzaron insultos, con Javier De Hoyos y David Valldeperas intentando calmar los ánimos. "Víctor acabas de decir algo muy gordo", señaló el presentador, mientras Victor Sandoval defendía su postura: "Me ha acusado de una cosa que yo no he hecho y no lo voy a consentir", gritó antes de abandonar el plató de 'Ni que fuéramos'.

Tras su salida, Marta Riesco tomó la palabra para expresar su malestar: "Víctor es una persona muy agresiva, ya estáis viendo cómo se pone. Siento que no se le paran los pies, muchas veces, cuando se le deben de parar. Yo no puedo trabajar con una persona así. Me parece una persona totalmente agresiva, fuera de sí. Hablar con él es imposible. Me parece una vergüenza que tengamos sentada aquí a una persona así, ya llamó maltratador a Kiko Matamoros y ahora me ha dicho esto a mí, me parece muy fuerte".

La cuenta de Ten pide disculpas públicas

| Canal Quickie

Al poco tiempo, Victor Sandoval regresó al plató de 'Ni que fuéramos' y se disculpó: "Es la primera vez en mi vida que me siento incómodo con lo que voy a decir. Que en la televisión de 2024 tengamos que estar todavía explicando el contexto en el que se desarrollan unos hechos y que parezca que estamos en el Parlamento y no en un programa de entretenimiento... Yo no he nacido para eso, yo he nacido para hacer espectáculo".

"Por no entender que estoy en la televisión de 2024, puedo haber hecho un comentario que haya molestado. Si a alguna persona le ha molestado, aquí o en su casa, les pido disculpas porque no iba con esa intención. Simplemente, yo me he sentido agredido, molesto porque me han dicho que me voy a comer el palito. Ahora quiero irme a mi casa, me encuentro mal", añadía Victor Sandoval.

Finalmente, ante la repercusión de lo ocurrido y la ola de comentarios que pedían la salida de Victor Sandoval, la cuenta de TEN en "X" publicó un mensaje. "Generalmente, apoyamos a Víctor y nos encanta su humor. Hoy, ante lo que ha dicho, creemos que se le ha ido de madre y no ha sabido actuar ni gestionar la situación. Perdón a Marta y a todos los espectadores", escribían en un mensaje que después eliminaban.