La llamada de auxilio de una soltera por la encerrona que vive en 'First Dates'

La cita de José Luis, más conocido como 'El Follana', en 'First Dates' no dejó a nadie indiferente. A sus 25 años, este murciano, dedicado a la hostelería y que se autodefine como "un showman", llegó al programa buscando el amor después de varias relaciones fallidas. Lo que no imaginaba era que se encontraría con una cara conocida: Andrea, una joven con quien ya había intentado quedar en el pasado.

Nada más entrar al restaurante de 'First Dates', la sorpresa fue mutua. "A Follana lo conoce todo el mundo", exclamaba Andrea entre risas, recordando que ambos eran de Murcia y que se habían visto en diversas ocasiones. "Yo trabajaba en un sitio y él iba para allá siempre", explicó la joven.

Lo curioso es que, aunque Follana ya había intentado quedar con Andrea en el pasado, ella nunca le había respondido. "Me da pena decirlo, pero 'El Follana' es una persona que hace el ridículo y la gente se ríe de él", desvelaba ella al equipo de 'First Dates'.

| Mediaset

Durante la cena, ambos recordaron viejos tiempos, compartiendo risas y anécdotas sobre cómo se conocieron. "Me he quedado en shock, no me lo puedo creer, cómo me iba a esperar que fueses tú", comentó Andrea, aún sorprendida por el encuentro. Por su parte, Follana no ocultaba su emoción: "Qué fuerte, la conocí durante mucho tiempo y me ha hecho mucha ilusión volver a verla".

Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la chispa entre ambos parecía desvanecerse en 'First Dates'. Andrea aprovechó una pausa para ir al baño y llamar a una amiga, a quien confesó la sorpresa de estar cenando con 'El Follana'. "¡No me jodas! Vete, vete, Andrea, por favor, vete. No te quiero ver ahí", reaccionó su amiga, algo que Andrea aseguró que haría.

En el momento de la decisión final, Follana confesó que le gustaría tener una segunda cita. "Me gustaría porque desde el primer día que la vi en el trabajo ya sabía que era una persona maravillosa", dijo. Sin embargo,

Andrea no compartía la misma opinión y decidió rechazar la propuesta. "Ya nos conocemos desde hace muchísimos años, no podría tener una segunda cita contigo. Tú por tu lado y yo por el mío", sentenció la joven, dejando claro que, aunque el reencuentro fue agradable, no veía futuro en la relación fuera de 'First Dates'.