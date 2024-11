La gran confesión de Leire Martínez tras salir de La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez ya no se calla. La artista se encuentra en boca de todos, tras su sonada desvinculación al grupo que catapultó y consolidó su carrera. Por tanto, ha decidido hablar para 'Me quedo conmigo' desvelando aspectos íntimos de su vida que pocos conocen.

Mitele ha sido la plataforma elegida por Leire Martínez para sincerarse y desahogarse tras su duro revés personal y profesional. Asimismo, no va a hablar únicamente de los malentendidos con el grupo o de su extraña relación con Amaia Montero. La artista ha utilizado 'Me quedo conmigo' para abrirse como nunca, sacando a la luz episodios que la audiencia desconoce.

'Me quedo conmigo' es una terapia para la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que ha sido ayudada por la psicóloga Andrea Vicente. En la segunda entrega de este especial, Leire Martínez decidió contar cómo afrontó el duro divorcio de sus padres.

| MTMAD

La artista vivió este suceso siendo muy pequeña, sin capacidad suficiente como para entender la gravedad de las circunstancias. "No recuerdo que se me explicara, no entendía los motivos del divorcio", confesaba Leire Martínez. Desde muy joven, le tocó vivir muchos momentos de soledad.

"Me he cuidado sola. Ha habido momentos en los que no se han sentido apoyados y me lo han echado en cara, para mí ha sido muy duro", reconocía. A su vez, tuvo que hacer frente a esa soledad, independizándose "con 17 o 18 años", tras no tener buena relación con su padre.

"La gente de mi alrededor me decía que no podía seguir en esa situación. Empecé a perder mucho peso, a entrar en depresión, y la gente de mi alrededor lo veía", insistía Leire Martínez. La artista no se atrevía a dar el paso de ponerle nombre a esa realidad.

"Una de las cosas que hice no fue ir al psicólogo, sino ir a Servicios Sociales, para ver si me podían ayudar de alguna manera", desveló la artista sincerándose por completo. Sin embargo, no sirvió de mucho, ya que su petición fue completamente ignorada.

"La asistente me dijo: 'Es que como no tienes signos evidentes de sufrimiento o de pasarlo mal...'. Entonces, yo pensé: ¿Y ahora quién me ayuda?", confesó, reconociendo que la música fue su gran salvación.