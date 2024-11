Le preguntan a Anne Igartiburu si presentará las Campanadas y su respuesta es clara

Las Campanadas 2024-2025 ya están a la vuelta de la esquina. Con poco más de un mes para acabar el año, las cadenas están ultimando los preparativos para despedir el año a lo grande. Anne Igartiburu se ha mojado hablando de su posible presencia en las Campanadas de TVE.

Pese a no haber ninguna confirmación, por el momento, hay muchísimos rumores sobre quiénes serán los presentadores en cada cadena. Antena 3 y laSexta vuelven a depositar su confianza en caras conocidas por la audiencia, mientras que Telecinco ha decidido innovar con sus presentadores.

Ahora bien, TVE todavía no se ha pronunciado. Tras innovar en sus últimas Campanadas juntando a Ramón García con Ana Mena y Jennifer Hermoso, este año lo tendría difícil para subir el listón. Aun así, Europa Press ha preguntado a Anne Igartiburu por si La 1 habría decidido confiar en ella nuevamente.

| Atresmedia, RTVE, Mediaset

La presentadora de 'D Corazón', respondió abiertamente sobre su supuesta vinculación a las Campanadas 2024-2025. "No lo sé, hoy vamos a celebrar el premio y luego ya veremos", contestaba Anne Igartiburu, dejando caer que podría existir una posibilidad.

De hecho, aprovechó para desvelar cómo fueron sus Campanadas del pasado año, tras ser sus primeras Campanadas vividas en casa. "El año pasado fue el primero que estuve en casa porque el año anterior, aunque no estuve en TVE, las di con Ibai. Entonces, el año pasado fue el primero en 20 años y me fui con los niños a Canarias, muy bien la verdad", confesaba la presentadora de 'D Corazón'.

La periodista presenta una dilatada trayectoria presentando las Campanadas, y más en TVE. "Yo creo que he cubierto una etapa muy chula, dorada, con mucha audiencia, muy bonita con compañeros increíbles. Así que, profesionalmente, creo que no me puedo quejar", aseguró Anne Igartiburu.

Los presentadores de las Campanadas 2024-2025 en TVE todavía son un misterio. Antena 3, por su parte, sigue confiando en Cristina Pedroche y Alberto Chicote, mientras que laSexta también lo hace con Dani Mateo y Cristina Pardo.Telecinco ha sido la nota discordante al apostarlo todo a Ion Aramendi y sus Mozos de Arousa.