'Le han atropellado': tragedia en 'Entrevías' con la posible muerte del protagonista

El último episodio de 'Entrevías' ha dejado a los espectadores en shock con la posible muerte de Tirso Abantos.Interpretado por José Coronado, el personaje se ha consolidado como un feroz protector de su familia, dispuesto a sacrificarlo todo por los suyos. Sin embargo, su inquebrantable determinación lo ha llevado a un posible final trágico cuando intentaba salvar a su hijo, Santi.

'Entrevías' mostraba cómo, tras descubrir la adicción de Santi al juego y las deudas que acumulaba, Tirso había intentado ayudarle enfrentándose a los pandilleros que amenazaban su vida. Su hijo, tras desaparecer y ser dado casi por muerto, regresó con una dependencia que arrastraba a su familia al abismo. Las deudas de 40.000 euros se convierten en el centro del conflicto, y aunque Tirso lo salva en varias ocasiones, la situación se descontrola cuando Santi toma una decisión desesperada.

En un último intento por saldar su deuda, Santi acepta jugarse la ferretería de su padre en una partida de póker con los pandilleros. Sin dinero para cubrir lo que les debe, aparece en la partida con las escrituras de la ferretería, un paso que marcaría el destino posible desenlace de Tirso. Cuando este descubre lo que su hijo ha hecho, corre desesperadamente al almacén para detenerlo, pero llega demasiado tarde.

Se encuentra con un Santi destrozado, quien entre lágrimas le confiesa: "La he perdido, la ferretería. La he jugado al póker y la he perdido, solo quería arreglarlo". Al ver a su hijo derrotado y a los pandilleros burlándose de ellos, Tirso no duda en sacar su revólver para enfrentarse a los responsables.

Sin embargo, su valentía tiene un alto precio, ya que, mientras apunta a los pandilleros, uno de ellos acelera un coche en su dirección. Tirso, fiel a su carácter, se mantiene firme, sin apartarse ni un solo paso, hasta que es brutalmente embestido, quedando tendido en el suelo. Santi, al borde del colapso, llama desesperadamente a emergencias, suplicando entre lágrimas: "Le han atropellado, dense prisa, por favor".

El impactante final deja a la familia Abantos sumida en el dolor y a los seguidores de la serie preguntándose si de verdad ha fallecido el personaje de José Coronado. Con la muerte de Irene y ahora la pérdida de Tirso, los últimos meses no han sido fáciles para la familia Abantos, que parece destinada a la tragedia.