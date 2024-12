Laura Escanes hace público su sueldo como presentadora de las Campanadas de TV3

Todas las cadenas de televisión se preparan para una de las noches más importantes del año: las Campanadas. TV3 vuelve a repetir con su pareja formada por Miki Núñez y Laura Escanes tras el éxito del año pasado. En un directo en redes sociales realizado hace unos días, Laura Escanes no ha dudado en hacer público su sueldo como presentadora de las Campanadas.

Inicialmente, Laura Escanes ha hablado de su estará acompañada: "El año pasado estaba sola, había amigos y amigas, pero creo que este año también. Creo que se ve mejor desde casa. Allí paso muchas horas tampoco puedo estar con mi familia, casi que prefiero que estén en casa viéndolo desde la distancia. Depende de lo que les apetezca, porque hace frío también, no estás calentitas".

Al ser preguntada por un usuario, no ha dudado en hacer mención a su sueldo: "Es una televisión pública, no me pagan mucho dinero". Finalmente, Laura Escanes decidía mencionar la cifra exacta:"Creo que unos 5.000 euros".

| 3Cat

Pese a ser una cantidad muy por debajo de los sueldos de las cadenas privadas, Laura Escanes cobraría más que otros presentadores en años anteriores. En 2015, por ejemplo, Àngel Llàcer y Chenoa cobraron 2.000 euros cada uno en TV3.

Por otro lado, en el mismo directo, Laura Escanes también se ha mojado respecto a la competencia: "Si no fuese yo quien da las Campanadas vería a Broncano. Solo por el hecho de que estén Broncano y Lalachus para mí es top". Cabe destacar que Laura Escanes fue una de las invitadas de 'La Revuelta' en noviembre, dejando claro su buena relación con el presentador.

Recordamos que, el año pasado, las campanadas de Fin de Año lideraron el ranking de programas del 31 de diciembre en Cataluña. Registraron 928.000 espectadores de media, con una cuota de pantalla del 35,2% y una audiencia acumulada de 1.340.000 personas, siendo las cuartas más vistas en todo el país. En cuanto al momento de las uvas, en el primer minuto del 2024 se registró una audiencia de 1.023.000 espectadores y una cuota del 36,8%, superior a las del resto de cadenas.