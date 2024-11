Las tres inesperadas ausencias de 'La que se avecina' en el estreno de su temporada 15

La temporada 15 de 'La que se avecina' ya se ha estrenado de la mano de Prime Video. Este lunes 18 de noviembre, la comedia ha lanzado sus tres primeros capítulos, mientras que el resto se estrenarán cada semana hasta completar los ocho. Sin embargo, en este arranque de la temporada, 'La que se avecina' ha tenido notables ausencias entre sus protagonistas.

Una de las más destacas, aunque ya conocidas, ha sido la del personaje de Fermín Trujillo, interpretado por Antonio Tejero. El propio actor de 'La que se avecina' ya confirmó su ausencia en 'Late Xou con Marc Giró': "No sé si lo tendría que revelar, pero salgo en un capítulo solamente". La razón, explicó, tiene que ver con su apretada agenda: "Estaba en la peli de Amenábar y también en otros proyectos".

Por lo tanto, no veremos a Fermín Trujillo en prácticamente toda la temporada. En los primeros capítulos, Bruno Quiroga le menciona al asegurar que está muy tranquilo en casa al no contar con la presencia del espetero. De hecho, también le encontrará un sustituto en la Cafebrería Quiroga.

| Mediaset

Otra de las ausencias destacadas en estos primeros capítulos de 'La que se avecina' es la de Vicente Maroto, personaje de Ricardo Arroyo, que ni se le menciona. De hecho, no es ningún secreto que una de las tramas que la temporada será su muerte, aunque llegará más adelante. De este modo, al no aparecer Vicente, tampoco vemos a su mujer, Remedios Infante, personaje de Helena Dueñas en 'La que se avecina'.

Finalmente, otra de las ausencias, pero en esta ocasión, es muy distinta, es la de Yoli Morcillo. El personaje de Miren Ibarguren no aparece físicamente en Contubernio 49, aunque sí forma parte de 'La que se avecina' a través de videollamadas. Tras su improvisada boda con Óscar, la luna de miel no ha salido como esperaban, por lo que el fotógrafo ha decidido volver antes de tiempo a casa.

| Prime Video

Sin embargo, Yoli sigue viajando por el mundo para encontrarse a ella misma. A lo largo de los primeros episodios de la temporada de 'La que se avecina',aparecerá en videollamadas en Tailandia, Costa Rica o Cuba.

"No voy a volver, mamá, que España me estresa. Eres una pesada y una agonías y yo aquí he encontrado mi paz, que voy a abrir una escuela de yoga. Por fin soy zen. Me he dado cuenta de que soy una persona muy tranquila y relajada cuando nadie me toca los cojones", dice en su primera intervención. Esta ausencia provocará que Menchu decida quedarse a vivir con Óscar, al no confiar que sea infiel a su hija, siguiéndole allá donde vaya.