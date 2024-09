Las redes estallan contra Adara Molinero al menospreciar la educación pública

Adara Molinero se ha visto envuelta en una nueva polémica tras hablar sobre la elección del colegio privado para su hijo en sus redes sociales. La exconcursante de 'Gran Hermano' compartió con sus seguidores que había optado por un centro privado para su hijo de cinco años. Adara Molinero, además, destacó que era un colegio "de educación respetuosa".

Este comentario, aunque hecho sin mayor intención aparente, desató una oleada de críticas en redes sociales, donde muchos interpretaron sus palabras como un ataque a la educación pública.

A través de redes sociales varios usuarios expresaron su desacuerdo, cuestionando si Adara Molinero estaba insinuando que la educación pública o concertada no era respetuosa. Comentarios como "Para que yo me entere: ¿la educación de un colegio público o concertado no es respetuosa?" o "'Privado porque es de educación respetuosa', la de estupideces que leo a diario en Instagram", reflejan el malestar generado por sus declaraciones.

| Mediaset

Ante la creciente controversia, Adara Molinero intentó calmar las aguas aclarando que no estaba criticando a la educación pública. "No he criticado los colegios públicos, calma, peace and love", comentó en respuesta a una seguidora que defendía la calidad de la educación pública. A pesar de sus intentos por explicar su postura, las críticas continuaron.

El periodista Javier de Hoyos intervino para defender a Adara Molinero, explicando que la "educación respetuosa" a la que se refería es un enfoque pedagógico que evita el uso de castigos y palabras despectivas en el aula. Esta aclaración fue respaldada por Elena Rodríguez, madre de Adara, que afirmó que "no se trata de quitarle valor a la escuela pública, se trata de enseñar que hay otras opciones".

Sin embargo, Adara Molinero también decidió responder directamente a otro periodista, Jorge Moreno, quien calificó sus comentarios como clasistas. "Ay, Jorge, Jorge… tantos años estudiando para que no te sirvan absolutamente para nada. Menudo legañas estás hecho", fue la respuesta de la exconcursante. Jorge Moreno, por su parte, replicó de manera contundente: "En realidad no me sorprende mucho que esa sea tu defensa. Pero bueno, siempre te lo llevas a lo personal y no hay quién te saque de ahí".