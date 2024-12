Las primeras y duras palabras de Bárbara Rey en 'De Viernes' sobre el Rey Emérito

Tras un año de silencio sobre los asuntos más controvertidos de su vida, Bárbara Rey reaparece en televisión con una entrevista que promete no dejar a nadie indiferente. El próximo lunes 9 de diciembre, la vedette se sentará en un especial de 'De Viernes'. Sin embargo, antes de esta emisión, el espacio de Santi Acosta y Beatriz Archidona ha mostrado un avance de la impactante entrevista.

"Si yo fuera él y supiera que voy a hablar, tendría miedo": así de impactante comienza su conversación con Santi Acosta. Bárbara Rey asegura que no se guardará nada: "Yo vengo aquí para hablar, y voy a hablar absolutamente de todo".

Santi Acosta ha desvelado que la grabación tuvo momentos muy duros: "Ella llora prácticamente en todos los temas... ella necesitaba contar su verdad". Además, Bárbara Rey estableció desde el principio que no habría limitaciones en los temas a tratar: "Nada de líneas rojas".

| Telecinco

Sobre su relación con el Rey emérito, Bárbara Rey no se ha guardado palabras contundentes en 'De Viernes'. A las acusaciones de chantaje respondió sin titubeos: "Yo no llamaría chantaje, lo llamaría préstamo y lo volvería a hacer". Además, confesó temer por su seguridad: "Espero que después de esto no me quiten de en medio".

Entre sus declaraciones más impactantes en 'De Viernes', afirmó: "Me podría haber quedado embarazada del rey desde el primer día". "Me trató como una puta, hoy se le llamaría acoso", añadía.

En cuanto a su conflicto con su hijo, Bárbara Rey fue tajante: "Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura ha sido mi propio hijo". La vedette asegura que nunca pensó que Ángel Cristo JR llegaría a tal extremo: "Siempre he pensado que podía hacer algo, pero nunca pensé que llegaría a este extremo, con tanta frialdad y haciéndome tanto daño".

El 2024 ha sido un año difícil para Bárbara Rey, especialmente por esta lucha interna familiar. "Llega un momento en el que cada uno se protege y se saca sus castañas del fuego, y yo me las voy a sacar. Tengo que defenderme porque se han dicho cosas que no son ciertas y la única que sabe la verdad de mi vida soy yo", declaró.

La vedette concluye con firmeza que no dudará en contar su versión. "Hay cosas que no tendré más remedio que decir y él va a tener que afrontar, igual que yo he hecho con las cosas que ha dicho", sentenciaba.