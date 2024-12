Las palabras de Jordi González en 'D Corazón' que no gustarán nada a Isabel Pantoja

'D Corazón' dedicó parte de su emisión del domingo 29 de diciembre a analizar uno de los temas más comentados de la crónica social. Se trata de la tensa relación entre Isabel Pantoja e Isa Pantoja, que fue abordada por el espacio de Jordi González y Anne Igartiburu.

Durante el Festival Starlite Christmas, Isabel Pantoja sorprendió al público con unas palabras aparentemente dirigidas a sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, con quienes mantiene una relación distante desde hace años. Cambiando los versos de sus canciones, expresó frases como: "Yo los veo cuando cierro mis pestañas" y "yo los llamo sin llamar", lo que muchos interpretaron como un mensaje hacia ellos.

Isa Pantoja, por su parte, regresó recientemente de Nueva York tras unas Navidades alejadas de su familia y se mostró optimista ante las cámaras. "Quiero cosas bonitas, alegres, felices, contentas, como lo estoy yo, y cosas positivas. Entonces, ahora mismo, la verdad es que estoy muy contenta con todo", compartió.

| Europa Press

Además, hizo referencia a su inminente maternidad: "Son unas Navidades diferentes. Con mucha ilusión, me voy a centrar en eso que es lo más importante para mí. Aunque todavía no soy muy consciente, pero como todavía no siento nada. Así que eso, solo cosas buenas".

En el plató de 'D Corazón', los colaboradores no perdieron la oportunidad de expresar sus deseos para la familia Pantoja en el próximo año. Uno de ellos señaló que, pese a las disputas públicas, la reconciliación debería prevalecer: "Tendrían que acercar posturas madre e hija. Cuando una hija se porta mal con su madre, e Isa a ido a contar a platós cosas muy íntimas, que su madre, le pidió que no contara...".

Anne Igartiburu, por su parte, optó por un enfoque conciliador: "Pues yo les deseo un viaje juntas, sin nadie, y que puedan retomar la relación que tenían antes".

Sin embargo, la declaración más contundente llegó de la mano de Jordi González. El presentador sorprendió con un comentario que dejó entrever su particular visión del conflicto: "Pues yo les regalaría un viaje a Singapur, pero solo un viaje de ida".