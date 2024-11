Las lágrimas de una soltera de 'First Dates' que condicionan completamente su cita

Confesarse no siempre sale como uno tiene previsto. Una incómoda confesión puede acabar con el peor de los resultados para la persona que lo recibe. Esto se le podría aplicar a María, una soltera que, más que visitar 'First Dates', parecía que visitaba el psicólogo.

Sin embargo, no fue la primera en llegar al restaurante de Carlos Sobera, se le adelantó Pedro, un jubilado que no desvela su edad. El soltero, que se ha dedicado toda su vida a vender espacios publicitarios, se presentó a 'First Dates' para enamorarse.

Pedro, pese a insistir en que buscaba a una persona que fuera "guapa por dentro", dejaba caer que también la querría guapa por fuera. Aun así, se ilusionaba pensando en que encontraría a una mujer con la que pasar sus últimos años. Su cita fue María, una jubilada que se ve como una mujer amorosa, alegre y cariñosa.

Al verse, no hubo ninguna atracción, pero no descartaron seguir conociéndose. Los dos se sinceraron el uno con el otro hablando de sus anteriores matrimonios. Aquí se produjo el primer desencuentro de la noche en 'First Dates'.

| Mediaset

"No me gusta que esté separado y que no esté divorciado", insistía María en 'First Dates', reconociendo ser muy religiosa. De todas formas, los dos se pusieron de acuerdo a la hora de hablar de su propósito acudiendo al programa. Pedro y María se presentaban para encontrar a alguien con el que pasar sus días.

Acto seguido, María protagonizó uno de los momentos más dolorosos de 'First Dates', rompiendo a llorar en mitad de la cita. "Me siento muy sola, no he tenido suerte en el amor. Me ha pasado por ser buena, yo no tengo mal corazón ni malos sentimientos", aseguraba la soltera.

Esta confesión no le hizo mucha gracia a su cita. Además, por si fuera poco, la cita se volvió todavía más dramática, al hablar de su madre fallecida. "Nombro a mi madre y me pongo a llorar, ella para nosotros era madre y hermana", confesaba María.

A la soltera le fascinó su cita. "Me gusta que es un hombre serio, guapo y elegante", desvelaba María en el confesionario de 'First Dates'. En cambio, el soltero reconoció que ella no era de "su estilo" de mujer, algo que determinó la cita por completo.

La decisión final de ambos fue bastante distinta. Mientras que María se imaginaba un futuro con su recién conocido Pedro, él no lo veía tan claro. "No eres mi tipo, yo estoy buscando otro tipo de mujer", soltó el soltero, provocando que ella se entristeciera todavía más.