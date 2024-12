Las importantes exigencias cristianas del soltero marcan su cita en 'First Dates'

Las primeras citas pueden llegar a tener cierto parecido con las cenas de Navidad: no se habla de política, de religión, de fútbol... Sin embargo, a José Manuel le ha dado igual esta norma, optando por llevar la religión como bandera. Incluso ha tenido el valor de traer a 'First Dates' una biblia como amuleto de la buena suerte.

El soltero es un vigilante de seguridad de Ibiza que visita 'First Dates' para encontrar una mujer que lo entienda. José Manuel se presentó con una réplica de la 'Biblia de Jerusalén', destacando que es algo que le da "buen rollo". "Hay gente que mira el horóscopo del periódico y les ayuda, a mí me ayuda esto", confesaba.

Sin embargo, esto no quería decir que el soltero estuviera libre de pecado, ya que admitió ser un hombre muy sexual. "Juegos de alcoba siempre hay muchos, seguro que más de los que conozco yo. Los juegos de alcoba son muy guays, a mí el sexo me encanta desde siempre", aseguraba José Manuel.

Acto seguido, llegó Mari Carmen a 'First Dates'. La soltera es una vendedora de Cáceres que busca un compañero de vida. Entre sus deseos se encuentra el de recorrer España bailando junto a un hombre "solvente y que esté bueno".

| Mediaset

Al verse, la primera impresión estuvo determinada por la gran biblia que lucía el soltero bajo el brazo. "Que vaya con la biblia a mí me parece bien, porque si él se siente protegido, pues ya está", soltó Mari Carmen, nada más ver a su cita. José Manuel pensó todo lo contrario, al verla un poco "choni" para su gusto.

Los problemas no tardaron en aparecer durante su velada en 'First Dates'. A Mari Carmen le impactó que no le gustara el baile al soltero, algo que es muy importante para ella. De hecho, él mostró todavía más rechazo hacia la soltera cuando la vio ponerse a cantar y bailar.

"Me ha hecho una actuación sin anestesia", confesaba José Manuel, completamente avergonzado.'First Dates' estaba siendo un desastre para los dos. Ni Mari Carmen era lo suficiente elegante para el soltero, ni José Manuel era el alma de la pista para la soltera.

Aun así, durante la decisión final de ambos en 'First Dates', Mari Carmen decidió darle una oportunidad, apostando por una segunda cita. José Manuel, en cambio, lo tuvo bastante claro desde el principio. El soltero no había disfrutado la velada, por lo que sus caminos se separarían esa misma noche.