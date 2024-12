Las contundentes palabras de Joaquín Prat contra José María Almoguera en 'Vamos a ver'

Joaquín Prat no se ha quedado callado ante las declaraciones de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. El joven acusó al programa 'Vamos a ver' y a su presentador de atacarlo sin tregua. Todo antes de que José María Almoguera se siente en el plató de 'De Viernes', a tan solo unos días de entrar en la casa de 'GH DÚO'.

Durante una conversación con la reportera Nuria Chavero, José María Almoguera se desahogó: "A mi madre la querréis mucho, pero a mí me dais por todos lados eh. Es alucinante, siempre se posicionan en mi contra en ese programa". Además, lanzó un inesperado ofrecimiento el presentador: "Joaquín, cuando quieras, estás invitado a un evento de las motos con nosotros y que me conozca y que cambie la opinión sobre mí".

Las palabras no pasaron desapercibidas para Joaquín Prat, que respondió de forma directa y contundente en 'Vamos a ver'. "Si es que yo no tengo opinión sobre ti, no tengo ninguna opinión. Cada uno, con sus actos, se configura una imagen de sí mismo", expresó en primer lugar, marcando distancia de las críticas.

| Mediaset

Joaquín Prat continuó su intervención sin escatimar en aclaraciones: "Yo lo que siempre he oído es que eras un compañero excelente por parte de otros compañeros cuando eras compañero (de trabajo). Ahora eres personaje, o un personajillo. Entonces, pues tendremos que hablar de ti, ¿no? Y si te has querido convertir en personaje poniendo a parir a mamá, pues tendremos que decir que lo has hecho poniendo a parir a mamá. Y si continúas, en vez de buscar la reconciliación, poniendo a parir a mamá, pues tendremos que decirlo".

El presentador de 'Vamos a ver' subrayó que son los actos de José María Almoguera los que definen su imagen: "Opinión de ti no tengo. Sé lo que me cuentan de ti, pero ahora que ya estás en la zona del sofá son tus actos los que hablan de ti". Finalmente, Prat cerró su réplica con un comentario que dejó entrever un próximo desafío para José María Almoguera: "En 'GH DÚO' veremos realmente quién eres".