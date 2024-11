Kiko Rivera se pronuncia tras conocer el embarazo de Isa Pantoja por la prensa

Este miércoles, la portada de la revista Lecturas ha sorprendido al anunciar una noticia que ha generado revuelo. Isa Pantoja espera su segundo hijo, el primero junto a su pareja, Asraf Beno. Las reacciones no se hicieron esperar, y una de las más destacadas ha sido, inesperadamente, la de su hermano Kiko Rivera.

Cabe recordar que la relación entre Isa Pantoja y Kiko Rivera ha sido tensa y distante desde hace años. De hecho, el DJ había lanzado fuertes críticas hacia su hermana en su última intervención pública, tras la polémica entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes', donde la calificó de "victimista". En este contexto, su reacción al embarazo de su hermana ha resultado sorprendente.

Fue en 'TardeAR', donde Luis Pliego mostró en exclusiva la portada de la revista en la que Isa Pantoja revelaba su embarazo y declaraba: "Este bebé me ha salvado la vida". Una emotiva frase que refleja el difícil momento que ha atravesado Isa tras la ruptura definitiva con su madre, Isabel Pantoja.

Pocas horas después de que el programa vespertino de Ana Rosa Quintana diera a conocer la noticia, Kiko Rivera compartió un mensaje dirigido a su hermana en sus historias de Instagram. "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud", escribió su hermano, en lo que parece un intento de dejar atrás las tensiones.

| @riverakiko

La felicitación de Kiko Rivera se suma a la de su prima Anabel Pantoja, que también está próxima a dar a luz. Esta coincidencia hará que sus hijos sean casi de la misma edad. La reacción de Anabel Pantoja no fue una sorpresa, dado que es la única que mantiene una relación cercana con Isa y fue la única asistente de la familia en su boda con Asraf Beno.

Quien aún no ha dado señales de reacción es Isabel Pantoja, futura abuela del bebé. La relación con su hija Isa se ha deteriorado drásticamente, especialmente desde la dura entrevista que esta última concedió en 'De Viernes'. A pesar de esta distancia, podría esperarse algún acercamiento de Isabel Pantoja para informarse sobre el embarazo.