Kike Calleja estalla contra Alessandro Lequio por llega a decir en 'Vamos a ver'

El plató de 'Vamos a ver' vivió un momento de tensión cuando Alessandro Lequio y Kike Calleja protagonizaron un acalorada discusión al hablar sobre la posible reconciliación entre Alice y Morata. La conversación, que comenzó como un enfrentamiento normal, escaló rápidamente a un intercambio personal entre los colaboradores.

El detonante fue la afirmación de Alexia Rivas, que aseguró que la reconciliación estaba descartada por parte del futbolista. Alessandro Lequio, curioso por obtener detalles, cuestionó los motivos concretos, lo que llevó a Kike Calleja a intervenir afirmando: "Es por el carácter de ella". Sin embargo, su aportación fue recibida con desdén por parte de Alessandro Lequio, quien respondió: "Espera, que aquí la que sabe es ella".

La actitud de Alessandro Lequio no pasó desapercibida para Joaquín Prat, quien comentó irónicamente: "¿Yo me puedo ir ya? Está Alessandro moderando todo el cotarro". Sin embargo, lo más tenso llegó cuando Kike Calleja respondió, visiblemente molesto: "Los demás no tenemos ni idea, siempre estás igual macho. Como compañero eres poco generoso".

| Mediaset

Alessandro Lequio, lejos de calmar los ánimos, prefirió ignorar a su compañero y enfocarse en Alexia Rivas. La colaboradora de 'Vamos a ver' ofreció detalles sobre la relación, incluyendo aspectos económicos como la supuesta generosidad de Morata para mantener distancia con Alice. Sin embargo, Lequio insistió en profundizar preguntando: "¿Qué tuvo que aguantar Morata?".

Kike Calleja, cansado del constante menosprecio en 'Vamos a ver', replicó: "Si nos dejas contestar... los demás también sabemos cosas, aunque tú creas que no tenemos ni puñetera idea". La respuesta de Alessandro Lequio fue contundente: "Creo que Alexia sabe más que tú".

El enfrentamiento terminó con un claro reproche de Kike Calleja: "A ver si eres un poco más generoso que ya me tienes un poquito cansado".Joaquín Prat, intentando retomar el control, dio la palabra a Kike Calleja, quien explicó que el carácter autoritario de Alice habría sido un factor determinante en la separación de la pareja.