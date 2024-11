Karlos Arguiñano paraliza su cocina para mandar un mensaje a los afectados por la DANA

Karlos Arguiñano ha mostrado su apoyo y empatía hacia las personas afectadas por las devastadoras inundaciones provocadas por la DANA. El fenómeno golpeó Valencia y otras zonas de España, causando más de 200 víctimas mortales. En 'Cocina Abierta de Karlos Argüiñano' en Antena 3, el cocinero dedicó unos momentos para recordar a quienes todavía enfrentan las difíciles secuelas de la catástrofe, dejando clara su gran preocupación.

"Yo estoy cocinando tranquilo aquí y muchos no tenéis dónde poner una cazuela, no tenéis un grifo que eche agua y no tenéis una luz que ilumine", expresó Karlos Arguiñano. El cocinero de Antena 3 expresó la dura realidad que viven miles de familias valencianas y de otras localidades afectadas por la tormenta.

Karlos Arguiñano también quiso hacer sentir el apoyo de todo su equipo de Antena 3. "Os tenemos presentes a todos en todo el equipo", afirmó mientras, junto a su hijo Joseba Arguiñano, elaboraba unos fartons, un dulce típico de Valencia, como guiño de solidaridad con la comunidad valenciana.

| Atresmedia

El cocinero concluyó el emotivo mensaje enviando "un abrazo muy grande" a todos los afectados por las inundaciones. Un gesto sencillo que dejó ver su cercanía con los espectadores en estos momentos de dificultad.

Recordamos que, durante el mes de octubre, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' con un 17,2% de share y 800.000 lideró por 31º mes consecutivo. El programa consiguió la segunda mayor distancia de la historia frente a su rival en un mes de octubre +4,2 puntos. Más de 1,2 millones de espectadores únicos siguieron cada mañana de media las recetas del popular cocinero vasco.