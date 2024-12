Juan y Medio sufre un accidente al abandonar su programa en Canal Sur

Juan y Medio ha sido pillado en una divertida escena de su vida cotidiana, sin esperarse que eso saldría a la luz. Su compañera, Eva Ruiz, ha sido la encargada de mostrarle al presentador el surrealista momento, algo que lo dejó bastante sorprendido. Este hecho se produjo en el aparcamiento del estudio donde graban ese mismo programa, 'La tarde aquí y ahora'.

"Juan se mete mucho conmigo, que si yo no trabajo el hombro, que si no hago demasiada fuerza. Y, claro, ¡le he pillado con las manos en la masa!", comenzaba Eva Ruiz, vengándose de los comentarios del presentador. Juan y Medio le respondió viéndose venir el video soltando que le había dicho el médico que "tengo el hombro agarrotao".

Unas palabras que le sirvieron a la también presentadora de 'La tarde aquí y ahora' para mostrar su video. En él, aparecía Juan y Medio llegando al parking, cargado con una bolsa de naranjas con la que, más tarde, terminaría haciendo pesas. Un movimiento que provocó que el plató estallara entre risas.

| Canal Sur

Sin embargo, lo más surrealista del video no es que Juan y Medio sacara el deportista que llevaba dentro con una bolsa de naranjas. Sino que, al ser descubierto por compañeros de profesión, se le cayeran todas de la bolsa. Sus queridas naranjas, que hace un instante estaban siendo utilizadas como pesas, rodaban como si no hubiera un mañana por el parking.

"Él se iba a ir al coche, cuando ve a los compañeros y se pone a trabajar el hombrito", insistía Eva Ruiz. "Cojo la bolsa de naranjas y se me abre", confesaba el presentador, ante su compañera que le dedicó un divertido zasca. "Perdona, no te quisiste mover, para no agacharte", le dedicó la presentadora entre risas.

El presentador de 'La tarde aquí y ahora', tras esta pillada, se vio obligado a defenderse de las acusaciones de Eva Ruiz. Juan y Medio, con tal de salir airoso de la surrealista escena, justificó su aspecto petrificado con que tenía el lumbago.