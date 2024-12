Juan del Val estalla en 'La Roca' para defender a Tamara Falcó e Íñigo Onieva

La última emisión de 'La Roca' estuvo marcada por el debate sobre la supuesta crisis matrimonial entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, un tema que ha captado la atención mediática. Según lo expuesto por Marta Critikian, las especulaciones comenzaron tras unas declaraciones atribuidas a Tamara Falcó. La marquesa de Griñón habría señalado su deseo de pasar más tiempo con su marido.

Marta Critikian contextualizó la situación en 'La Roca' explicando que Íñigo Onieva está muy centrado en su restaurante, Casa Salesas. Sus viajes constantes, enfocados en la búsqueda de distribuidores e inspiración para su menú, han avivado los rumores de distancia en la pareja. Por su parte, Pilar Vidal desestimó la información como infundada, recordando que la pareja viajó recientemente junta a Nueva York.

"Ayer lo hablé con Tamara. Me comentó que no se había leído el texto, pero que todo el mundo se lo había comentado. Dan a entender que, como él trabaja mucho y ha hecho muchos viajes (varios con Tamara), pero no ha habido imágenes, pues hay crisis", explicó Pilar Vidal en 'La Roca'.

| Atresmedia

En los vídeos mostrados durante 'La Roca', Tamara Falcó evitó alimentar los rumores y se limitó a desear una "Feliz Navidad" a los reporteros con solo una sonrisa. Por el contrario, Íñigo Onieva reaccionó de manera más contundente, negando rotundamente cualquier problema en su matrimonio. "Ninguna", respondió con firmeza, mientras lidiaba con la insistencia de un reportero en el aeropuerto de Barajas.

Tras estas imágenes, Juan del Val intervino para respaldar la actitud de Tamara Falcó y la de Íñigo Oniega, destacando que ambas respuestas eran legítimas. "Vamos a ver. Son dos formas de reaccionar que me parecen completamente legítimas. Ella con una sonrisa y él con un cabreo, o sea, llega un señor y le pregunta si hay crisis. Él le dice: 'ninguna'. Ya está contestado. Le insiste en si es verdad o no. Él le dice: 'que no, que no me sigas'. ¿Qué está haciendo el otro? ¿Su trabajo? Sí, pero está provocando también", defendió el escritor.

En su intervención, Juan Del Val fue más allá y cuestionó el papel del reportero en la interacción: "Su trabajo es provocar. Es así de sencillo, se ponga como se ponga, ya está bien. Encima va de víctima diciendo que le empuja. Ya le ha contestado, si quiere más, que se busque la vida", concluyó, dejando clara su postura sobre el tratamiento mediático que recibe la pareja.