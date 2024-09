Juan del Val, enfadado, señala a la prensa tras las fotos de Bárbara Rey y el Emérito

En el último debate de actualidad de 'El Hormiguero', el escritor Juan del Val volvió a generar polémica al pronunciarse sobre las recientes fotografías de Bárbara Rey y el rey emérito. Durante el programa, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Del Val analizaron las imágenes y las implicaciones de su difusión.

Cristina Pardo fue la primera en expresar su opinión sobre el tema: "Me parece apasionante por un montón de motivos. Para empezar, yo soy partidaria de la transparencia y me alegra que hayan salido a la luz. Se ha hablado mucho de ellas. Lo ha contado un exdirector del CNI, no es una especulación, que Bárbara Rey recibió fondos del Estado a cambio de mantener ocultas estas fotos".

"Al final, ella se quedó con el dinero y las fotos. Me parece muy castizo que un problema familiar entre Bárbara Rey y su hijo haya degenerado en que estas fotos estén en la prensa neerlandesa. Creo que, allí, es mucho más difícil de perseguir legalmente el asunto. Es muy chusco. Sobre todo, que salga su hijo con unas diapositivas, dándonos a entender que hay mucho más material", añadía Cristina Pardo.

| tveo.e-noticies.cat, Europa Press, Twitter, @FonsiLoaiza

La presentadora de 'Más Vale Tarde' cerró su intervención criticando la actuación de todos los implicados: "Ahora estamos todos al albur a que este señor publique las imágenes. Mal ella, mal el hijo y mal el CESID, porque las fotos han pululado por ahí".

Juan del Val también ofreció su visión sobre las fotos, señalando que lo más relevante aún no ha sido mostrado. "Estas fotos parecen mucho más light de las que, supuestamente, no se han visto todavía", explicaba el periodista. Cristina Pardo añadió que "parece que hay copias".

En este punto, Nuria Roca destacó la gran importancia de los audios relacionados y criticó la manera en que se ha manejado la situación: "Lo más importante son los audios. Pero lo más esencial es que el hijo ha tenido que ir a la prensa neerlandesa para vender las fotos. Creo que la prensa española debe evolucionar un poquito respecto a la Casa Real".

| Antena 3

Sin embargo, Cristina Pardo no compartió esa visión sobre la prensa nacional y explicó por qué las imágenes no habían sido publicadas en España: "No estoy de acuerdo. La prensa española no ha publicado estas imágenes porque en España sí que hubiera podido tener la prensa problemas legales. Por el derecho a la intimidad, al honor. Esas fotos, además, se hicieron en un lugar privado".

De este modo, Juan Del Val criticó abiertamente la actitud de los medios de comunicación españoles al respecto: "A mí me parece que es la hipocresía de la prensa española, que es sideral. Es decir, nosotros no las publicamos, pero sí publicamos que otro medio de comunicación lo ha hecho. Por lo tanto, el interés existe. Llevamos viendo las fotos en multitud de programas".

Ante estas palabras, Cristina Pardo fue rápida en replicar, recordando que "la prensa española fue la que sacó los escándalos del Emérito". El escritor matizó su posición, reconociendo que el rey emérito sí estuvo protegido por los medios durante su tiempo como jefe de Estado: "Estuvo protegido. Sí, ahora no. Pero esta historia la sabía todo el mundo y no se hablaba de manera abierta. Ahora sí, aunque sólo con él, porque con el resto de la familia no".